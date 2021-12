Aquest és un article de servei públic. Haureu notat un bombardeig d’anuncis de perfums. Hi ha una evidència: és impossible que els catalans i catalanes ens posem tant de perfum com el que s’anuncia. A més també és evident que els catalans i catalanes no ens posaríem mai els perfums tenint en compte les ximpleries que van acompanyades dels propis perfums en els anuncis. I en tercer lloc la majoria dels anuncis són en francès que no entén tampoc cap català. De fet, els que són en castellà no els entén cap català escolaritzat segons el llumeneres tòtil del Pablo Casado.

Així doncs, si no ens posem els perfums i si, a més, no som tan imbècils com per deixar-nos atrapar per les ximpleries que anuncien i si no els entenem perquè són en francès, llavors, per què hi ha tants anuncis? Una possibilitat seria que aquest fos un país de mosquits. Llavors s’entendria, la gent es posaria perfums per espantar-los. Però no tenim ni tantes mosques ni tants mosquits per molt tigre que siguin. Després d’una àmplia i molt documentada investigació en primícia mundial us explico les raons d’aquest estrany fenomen. Josep Maria Argimon va estar a punt de convocar una roda de premsa per explicar-ho però li ho va prohibir els poders fàctics. Aquests són uns poders amagats rere cortina que mai donen la cara però que estan al darrera de tot. S’ha descobert que la variant òmicron té una debilitat i no són les vacunes. Però abans cal dir-vos la informació crucial, vull dir-vos que he pogut constatar en la pròpia pell que els ovnis no els inoculen amb la vacuna moderna. Jo em vaig vacunar amb tres dies de diferència de la moderna i la de la grip i els ovnis me’ls van posar amb la de la grip. Tots aquells antivacunes repatanis a vacunar-se perquè no els posin un xip, van equivocats de tot. Te’ls posen amb la de la grip! Dit sia de passada a mi en va agradar molt més, però molt més, les dues dosis d’Astra-Zèneca, que no pas la Moderna, ni punt de comparació!

Però m’estic desviant de la qüestió principal que és la dels anuncis de perfums. Argimon volia anunciar una fita mai aconseguida pels científics catalans. I és que com tothom sap la COVID viatja per l’aire, al punt que fins i tot a l’exterior han obligat a portar mascareta. Doncs bé, si et poses perfum, molt de perfum, la variant òmicron fuig espaordit. De fet s’estan fent proves aquests dies ja en estat molt avançat i és que si tu estàs en un espai tancat i dius ben alt i fort: «Cagolina Heguega» els virus òmicron marxen corrents i de l’ensurt la major part moren d’un infart. No funciona tant si dius «ivs son loguenz», es veu que produeix menys impacte. Com que Argimon no ho podia dir van ordir un pla: fer molts anuncis de perfums, per tal que tots els catalans se’ls posin i sense adonar-se’n evitar la sisena onada del virus. Feliç Almax i bon any nou!