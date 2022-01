Fa 30 o 35 anys, hi havia un banc a cada cantonada, onze caixes d’estalvi i dotzenes d’oficines plenes d’empleats per atendre el públic, equips comercials que pentinaven carrer per carrer les empreses cada matí, que lluitaven pel descompte de lletres i/o rebuts, préstecs... en resum, buscaven negoci on fos.

Fa uns dies, un dijous, vaig necessitar fer un ingrés efectiu, perquè no admetien transferència, a un organisme de Madrid, per una xifra que vorejava els 2.000 euros. Vaig anar a primera hora al BBVA de Llagostera, a una oficina que ja havia visitat fa anys. Abans era de la Caixa Catalunya, avui absorbida. Veig un cartell que posa: «esta oficina no dispone de servicio de caja». Vaig pensar que era estrany, però com que la banca està tan revolucionada vaig creure que era alguna nova modalitat de servei. Dic a l’únic empleat de l’entitat: «Necessito fer aquest ingrés en efectiu, que avui se m’acaba un termini. Què puc fer?» «Pel caixer no podem perquè passa de 999 euros i no et pots identificar». Li dic: «Vaig a Santa Cristina o a Platja d’Aro?». «No, a Santa Cristina no hi ha la nostra entitat. T’aconsello que vagis a Cassà de la Selva, que és més a prop, i sàpigues que aquí a Llagostera som un centre col·laborador. Jo soc un agent. I en canvi Cassà de la Selva és oficina tradicional. Banc Santander a Llagostera també està a càrrec d’un agent».

Dit i fet. Vaig a Cassà de la Selva. Hi ha set o vuit persones fent cua entre els caixers i a dins, i penso: quanta activitat! Bé, aquí t’atendran i en farem via. Però veig un sol empleat i pregunto: «On són els altres empleats? A esmorzar?» «No, han plegat fa mesos, i estic sol sempre». Jo, que de jove havia treballat a la banca durant molts anys, dic: «Els varen fer una jubilació anticipada?» «No, què va, això s’ha acabat. És un acomiadament pactat. El banc va fer teòricament una bona oferta i s’hi varen agafar tots tres. Abans érem quatre persones, i ara estic sol. Un terç de la plantilla de tot Espanya s’ha agafat a aquesta i altres fórmules». Carai, Déu n’hi do, quin estalvi de personal tan bèstia per a l’entitat. Als vidres, un cartell posava que des de l’1 de desembre el servei de caixa s’efectuarà els dimarts i dijous exclusivament, de 8.30 a 11 hores. I un altre cartell informava que les visites seran totes amb cita prèvia. El xicot, servicial i bon professional em va fer l’operació d’ingrés efectiu de caixa. Sort que era un dijous perquè si no quedo penjat. Tot plegat, més d’hora i quart, entre aparcar, cua d’espera, caixers... quan abans eren deu minuts a tot estirar.

Vaig reflexionar i quedo perplex: totes les entitats tiren per aquí i anuncien que volen donar sobretot un millor servei. Veure per creure! I com que queden molt poques entitats, doncs això o res... Cada dia un servei més excel·lent i exclusiu, fins on? Que potser el diner líquid desapareixerà ben aviat? No s’ho creguin: mentre hi hagi polítics corruptes –afortunadament no ho són tots– el diner efectiu no desapareixerà.