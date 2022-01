Estimat lector J, no he començat l’any pas malament. T’escric des d’un lloc confortable i plausible, de bon fer, a 28 graus de temperatura. Sense rellotge ni formalitats, segurament més barat que el «s’ha de fer» amb el que m’he mogut durant tants anys. Això no vol descarta que la propera setmana ja la tornarem a ballar. Mentrestant, em ve al cap aquella frase tan garrotxina que diu «i els carlins que els mati Déu» que en llenguatge volcànic és quelcom semblant a «aquesta setmana el món que el salvi algú altre i els malparits ja els posarà a lloc el temps i la dinàmica de les coses». Llegeixo, rellegeixo, per ser exactes. I vaig agafar al vol «Maquiavel en Democràcia» de Éduard Balladurd i m’he topat amb la cita inicial que encapçala el llibre. El vaig llegir fa anys però que ara ha agafat una nova dimensió després del que hem viscut els últims temps: «L’ambició per a la consecució de la qual no es tenen els mitjans és un crim» Chateaubriand. En una línia es condensa el nostre pensament sobre els fets de la tardor del 2017. Però any nou, vida encara més nova, i els carlins que els mati Déu.

A més de la feina que ens diverteix i ens permet arribar a finals de mes i fer coses de profit en el nou moment de la vida privada –entro en l’any quatre– a mi no em deixa de tenir magnetitzat els afers de les relacions internacionals. Ara mateix hi ha tres temes que em tenen absorbit. A finals d’aquest mes de gener s’ha d’elegir el nou president de la República Italiana. El president Sergio Mattarella ha complert el seu mandat de set anys i als seus 80 anys ha declinat un segon mandat (les ambicions temperades i prudents). En tres setmanes s’ha d’elegir nou President. Saps que tinc amor per Itàlia i que ha estat abastament correspost. Itàlia deia Josep Pla és la nostra segona pàtria per molts mediterranis d’aquest racó del món. Doncs bé, una elecció per dos terços dels col·legi electoral –Camara dels Diputats, Senat més representants de les regions– sembla avui per avui molt difícil d’aconseguir. No t’ho perdis: Silvio Berlusconi juga les seves cartes per ser nou president de la República però com sol passar en aquests casos, qui ensenya les cartes abans d’hora sol quedar-se pel camí. Per Berlusconi és l’últim que li falta fer en la seva vida, segurament. També és l’últim que li quedava fer a Guilio Andreotti l’any 1992 però no ho va aconseguir, traït des de les seves pròpies files per Amintore Fanfani, laberints de la Democràcia Cristiana italiana, que se’n va anar per l’aigüera uns mesos després. Andreotti s’hi jugava un final molt diferent. No cal dir que sempre és recomanable veure Il Divo de Paolo Sorrentino que és una pel·lícula molt limitada a uns pocs anys d’Andreotti però explica les traïcions de 1992. Sorrentino també va fer Silvio, una altra gran pel·lícula per italianòfils oberts de ment. I ara fins i tot Rigoberta Bandini cita Sorrentino en les lletres de les seves cançons (Bandini, el gran descobriment de l’any). Tornant a l’elecció del cap de l’Estat italià: en la roda de premsa de final d’any el primer ministre Mario Draghi va deixar anar tàcitament la seva disponibilitat a ser president de la República. Qui digui que la política italiana és caòtica, simple, impulsiva, desordenada... no coneix la finezza i la sofisticació del dret i la política a la península transalpina. Tenim unes setmanes per seguir-ho al detall. Els amics italians em van comentant la jugada.

A finals de mes també se celebren eleccions parlamentàries a Portugal. Els partits d’esquerra que governaven confortablement van tenir un punt d’honor i els comunistes van fer caure el govern, en plena pandèmia i plena crisi econòmica, quan ningú els hi demanava. Com diu el meu amic Joao Fraga do Castro, advocat de Porto, són «entranyables en la seva candidesa autodestructiva». Potser acabarà en un govern de gran coalició encara dirigit pels socialistes.

Però el segon tema que em desperta la curiositat són les ràpides converses entre la Federació Russa i els Estats Units sobre el futur d’Ucraïna. Biden/Putin dos cops per videoconferència en pocs dies abans de la gran partida que es jugarà aquest mes de gener. Hi té molt a veure el nou govern tripartit alemany. Si Putin es podia relacionar en un clima de confiança i pragmatisme amb Angela Merkel –tots dos parlen alemany i rus i això sempre ajuda– ara el nou govern té un partit pragmàtic en les relacions amb Rússia (els socialdemòcrates) i dos partits visceralment antirussos (els verds i els liberals). Explicar perquè això és això seria llarg però té la seva explicació. Els verds alemanys sempre han estat conservadors (els hi manlleven vots) i ben connectats amb Washington (a vegades fins a la mercantilització). La qüestió: Putin vol resoldre la neutralitat d’Ucraïna (ni OTAN ni invasió russa) en poques setmanes. Ucraïna hauria fet molt bé de mantenir la política de neutralitat, com va fer Àustria després de la Segona Guerra Mundial. Però una colla de venedors de serps els hi van prometre cel i terra i ara els han deixat penjats i desil·lusionats (la cita de Chateaubriand també funciona aquí). Durant dos anys vaig dedicar molt de temps a Ucraïna (juntament amb el diputat alemany Axel Fisher, que em va descobrir el pragmatisme de Merkel), els dos en vam ser coponents pel Consell d’Europa. Un país esquinçat.

El tercer tema que em té la curiositat desperta són les eleccions presidencials a França. Primera volta el 10 d’abril, segona volta el 24 d’abril. Emmanuel Macron se les prometia molt felices amb una segona volta fàcil un altre cop contra Marine Le Pen però la divisió del vot irritat d’extrema dreta entre la ja vista Le Pen filla i Éric Zemmour (una encarnació de la novel·la Submissió de Michel Houellebecq) pot permetre que la candidata dels Republicans, Valérie Pécresse passi a la segona volta i sigui una candidata seriosa amb algunes opcions. Fa quatre anys els Republicans estaven dessagnats per la fuga de quadres a les files de l’artefacte de Macron (un invent de despatx com Ciudadanos però reeixit) i ara tenen opcions seriosos de retorn. La política fluida i candent dels nostre temps.

Et desitjo un bon any, estimat lector J. I a tots els altres que tan amablement dediquen uns minuts a llegir aquestes línies. Aquest 2022 només pot ser millor, ple d’optimisme i nous projectes. Visca la vida, la ciència i la salut!