Fa uns mesos per les xarxes socials de l’ajuntament de Girona apareixien unes fotografies de la rebuda multitudinària de Narcís Jubany com nou Bisbe de Girona el 19 de març de 1964. Aquesta fotografia està feta a la plaça Marquès de Camps, molt a prop de casa meva, en un paisatge urbà que ha estat el meu des de la infantesa. Jo tenia llavors cinc anys i mig i a la meva memòria ha estat present aquest acte de forma confosa, probablement perquè hi devia anar i també perquè s’ha anat barrejant al meu cap amb fotografies de l’esdeveniment on reconec racons ja desapareguts del barri. Però aquesta ja és una altra història. El que em va cridar l’atenció de la foto, que il·lustra aquest article de forma ampliada (integra és fàcil de trobar per internet només posant «rebuda Jubany Girona» al cercador) són alguns dels seus protagonistes.

A la foto el Bisbe Jubany que acaba de posar peu a terra, és rebut per l’alcalde Pere Ordis i la corporació municipal vestits de gala. Al cotxe descobert, amb el que havia arribat i saludat a la gent al llarg del recorregut, estava acompanyat del governador civil, Víctor Hellín Sol, amb camisa blava de l’uniforme de la Falange potser perquè li quedes clar al Bisbe qui manava a Girona, més enllà de les desenes de capellans i seminaristes em van cridar l’atenció els fotògrafs. Sobretot dos fotògrafs que coneixia molt i he apreciat al llarg de la seva vida. Un d’ells, més en primera fila, el mític Pablo García Cortés, Pablito. Darrere, amb la corbata una mica solta, Miquel Morillo. D’aquest darrer fotògraf, de la mà de l’editor Anton Maria Rigau, l’ajuntament de Girona a través del departament de gestió arxivística i documental n’acaba de publicar un llibre, el que fa 18 de la col·lecció Girona Fotògrafs.

L’autor de la foto es Salvador Crescenti, a qui coneixia de petit perquè el trobaves a tots els camps de futbol de Girona, Salt, Pont Major, etc. on jo anava amb el meu pare. Crescenti sempre amb la seva bicicleta d’un camp a l’altre. Sense la seva feina, la història futbolística gironina estaria mancada de testimonis dels grans i petits moments. I això em porta a altres dues coses. Crescenti també compta a aquesta col·lecció amb el seu llibre. D’altra banda, que la cessió a l’ajuntament que Miquel Morillo fa fer en retirar-se, de 45.000 fotografies i negatius, fa que la importància de la seva feina en vida pugui ara reforçar la seva rellevància perquè, com bé diu Jordi Curbet en el text que acompanya el llibre, Miquel Morillo ha estat notari de tot allò que ha passat a Girona i comarques durant el seu temps. Sense ell i els seus companys no tindríem ni memòria ni referències. La força de la imatge.

Vaig tenir la sort i tractar a Miquel Morillo, persona cordial i propera, a la seva dona Heriberta i als seus fills Marisa i Miquel. A aquest coneixement hi va ajudar que Marisa, durant molts anys fotoperiodista també a aquesta mateixa casa, es casés amb un cosí meu, Martí Badosa Bosch. Podem dir de Miquel Morillo que va ser un fotògraf complet. Va tenir fins a tres botigues a la ciutat al servei dels afeccionats, Foto-Cine Morillo. Feia fotos d’estudi, va implantar un eficient servei molt demandat de reportatges de casaments, inauguracions comercials, evolució d’obres, peritatges, etc. He seguit el llibre i he identificat i reconegut a persones o el nom de botigues. Això deu ser perquè em faig gran. Els hi recomano.

La foto d’aquest article reflecteix una altra faceta de Miquel Morillo, que és la seva presència als grans esdeveniments, amb vocació periodística. No ho va deixar al marge. Això li acaba donant una dimensió de fotògraf d’ofici, complet. Amb gran dedicació a la seva feina, a la defensa de la condició professional dels seus companys i de preocupació per aspectes de progrés de la tècnica fotogràfica. Tinc el record que a mitjans dels anys noranta, en el moment de la implantació d’internet, va ser de les primeres persones que em va explicar com podia evolucionar la fotografia de rodet cap a la fotografia digital. També es va comprometre amb la gestió de qüestions ciutadanes a la Cambra de Comerç o el Montepio de conductors San Cristóbal. Fa unes setmanes Alfons Petit referia al dominical alguna de les grans anècdotes professionals de Miquel Morillo: les fotografies desaparegudes del casament de Gala i Dalí o els seus problemes amb la policia quan en una foto de la visita de Franco a Girona al darrere hi apareixia un cartell d’una carnisseria amb la paraula «Despojos». La vida en una foto.