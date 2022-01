Que Nadal no ha estat gairebé mai sant de la meva devoció, no és pas un secret per qui em coneix des de sempre.

El que era difícil d’imaginar, però, és que aquest any minvés el meu rebuig a aquestes dates, que per alguns són tan entranyables.

El confinament ha deixat ben palès, que amb les noves tecnologies havíem descuidat detalls del nostre entorn més proper, i que brindaven el caliu emotiu d’aquests dies de festa, convertits oficialment en esdeveniments comercials. La manca de sensibilitat, respecte i afecte els uns amb els altres, així com una elevada dosi d’hipocresia, s’estenia perillosament abans de la pandèmia, en aquestes ocasions tan assenyalades.

Tot plegat sense deixar de banda, que per tercer any consecutiu bones persones resten lluny de les seves famílies, privades injustament de la llibertat per desplaçar-se a la seva terra.

De sempre he sentit a dir, que és en els moments difícils quan podem apreciar veritablement el que tenim, i sobretot, a qui tenim al nostre costat quan pinten magres.

Ves per on, aquest menyspreable 2021 que deixem enrere, m’ha ensenyat per grata sorpresa, que pel que fa a la bona sort no tinc motius de queixa, ans al contrari.

Deixo palès, que la fortuna a la qual em refereixo és de lluny la materialista, ja que mai ha estat la meva prioritat per sobre la qualitat de vida, i el maleït virus ens ho ha demostrat.

M’ha brindat temps per mi i per conèixer-me millor aquest Nadal, això tampoc té preu i és immens regal. També per conviure amb els meus i descobrir aspectes d’ells que desconeixia, apropant més que mai les afinitats.

Tanmateix, agraeixo que de les crisis, a vegades també sorgeixin oportunitats.

Així doncs, acomiado aquest any amb més coses apreses, a l’espera de la tercera dosi, que m’alliberi del que amb diners no es pot comprar.