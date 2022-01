Majestats: Enguany potser no podreu gaudir de les espectaculars rebudes i les aclamacions espontànies de tanta mainada amb fanalets de colors que us donen la benvinguda a la nostra ciutat, ja que entre els lògics canvis de campament i de recorregut així com per la maleïda pandèmia segurament tindreu problemes logístics que s’afegiran als d’imatge «corporativa» per culpa del vostre col·lega emèrit que després dels elefants abatuts encara ha tingut temps per fer calaix. Malgrat, però, d’una certa caiguda en l’estima popular, em puc permetre demanar-vos que, en la mesura de les vostres possibilitats, pugueu atendre les demandes de molta gent que espera de vosaltres magnanimitat i generositat.

Com a mags i savis sabeu perfectament que no n’hi ha prou que només el món occidental estigui vacunat contra aquesta pandèmia i, per tant, feu el que calgui perquè tots els països puguin disposar del vaccí i l’administrin amb eficàcia a la seva gent. Sigueu, doncs, solidaris amb els que menys tenen i treballeu coordinadament amb l’OMS (Organització Mundial de la Salut) per tal d’arribar als països de l’anomenat Tercer Món on malauradament segueixen tenint, no només problemes econòmics, sinó també logístics per programar una eficient i massiva vacunació. Si voleu continuar essent un referent de primer nivell feu-vos càrrec que necessitem un món més just, on la pau sigui el camí, el nord i la guia.

Cuideu de la mainada petita, feu que riguin i s’ho passin bé cadascú amb les joguines que més els agradi oblidant les interferències dels que volen canviar els hàbits ancestrals sota la disfressa d’un fals progressisme de saló. I, si pot ser, incorporeu bones dosis de propostes que beguin de les fonts de la Greta Thunberg, l’activista medi ambientalista sueca i les seves iniciatives per lluitar contra el canvi climàtic, un fenomen que fa poc semblava cosa del futur, però que malauradament ja és el nostre present en forma de desastres «naturals» cada cop més freqüents i devastadors.

Porteu també les eines necessàries perquè ben aviat els particulars, empreses i institucions, puguin iniciar el camí de la recuperació i, per tant, del progrés. És clar que perquè això sigui possible també caldran bones dosis de seny i realisme, talment com el que s’ha fet a l’Estat on el president Pedro Sánchez ha aconseguit el que semblava la quadratura del cercle posant d’acord a la patronal, els sindicats i el propi govern de coalició per tirar endavant una reforma laboral que semblava maleïda. I en aquest mateixa línia, hauríeu de repartir el vostre pols màgic perquè també hi hagi entesa a les institucions catalanes i, lògicament, el nostre ajuntament de tal manera que es vagin allunyant les discrepàncies i arribin els acords sobre temes de convivència i de futur.

Francament, no sé com ho podeu fer, però ens cal una bona porció d’optimisme perquè sense ell serà molt difícil d’engegar els motors que ens han de fer avançar. Diuen que porteu a les alforges or, encens i mirra. Feu-me cas, del primer oblideu-vos-en perquè el vostre emèrit col·lega ja ha arramblat el que ha pogut, l’encens aromàtic us el podeu estalviar perquè les marques ens han inundat aquests dies de fragàncies de tota mena i de la mirra ja no cal parlar-ne perquè molts no saben què és i la poca resina que deu quedar la tenen reservada pels perfumistes de Grasse. És important, però, que incorporeu sempre el respecte com l’element essencial que farà possible arribar a les fites desitjades i, amb ell, la parla, el diàleg i l’entesa com elements indispensables per poder assolir els acords necessaris de progrés i benestar. Ep! I si encara teniu lloc al camell, poseu al sac un bon grapat de sentit de l’humor que amb tanta crispació acumulada bona falta fa!

Però primer, i abans de res, feu el favor de treure’ns el virus del damunt! Segur que m’he passat en la demanda, però vosaltres que podeu, feu-ho!

Rebeu, en qualsevol cas, la salutació més afectuosa d’aquest humil escrivent.