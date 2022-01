Diuen (ves a saber...) que tot va començar a la Xina, quan un xinès volia fer una sopa de ratpenat (hi ha d’haver gustos per tot i els camins de la gastronomia són inescrutables). Primer incredulitat (això no arribarà pas aquí, deien...) i després tots a córrer... Que si mascaretes, que si gel hidroalcohòlic, que si teletreball, que si reunions i aforaments reduïts, que si confinaments, que si toc de queda nocturn... El març de 2020 va començar tot a casa nostra... I, apa: els laboratoris, a correcuita mirant d’empescar-se-les per trobar una vacuna que poses remei al coi de virus. I mentrestant els hospitals que no donaven l’abast, personal sanitari estressat, gent contagiada, els morts que es multiplicaven, les dades de transmissió i els llits ocupats a les UCI amb unes xifres esfereïdores... I tothom esperant la vacuna que tot ho havia d’arreglar. I sí: els laboratoris s’apunten la medalla i les vacunes ja són al mercat. El repartiment, però, absolutament desigual. A Occident n’hi ha de vacunes; als països amb menys recursos se les han de pintar a l’oli. Dues dosis, i una tercera de reforç per immunitzar-nos de la darrera variant. Però vet aquí que som ja a començament de 2022 i els diaris tornen a titular, a primera plana: «Oci nocturn tancat i toc de queda». Vaja, que tornem a acostar-nos (si no hi som ja) a la casella de sortida. Ni soc restaurador ni em dedico a l’oci nocturn, però sembla que la culpa sempre és dels mateixos! Voleu dir? Per cert, una curiositat: a l’interior dels restaurants, aforament al 50%; als enterraments, el 70%, i al transport públic, el 100%. Quan em faci gran ja ho entendré tot plegat... o no...