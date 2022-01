Aquestes festes nadalenques han estat diferents. No ens pensàvem que la COVID-19 tornaria a ser la gran protagonista. Els infectats es compten per centenars i tothom s’ha vist obligat a canviar de plans. Les trobades foren limitades i una vegada més les noves tecnologies serviren per poder contactar amb amics, familiars i coneguts.

De ben segur aquests dies pensem amb l’any 2022. L’acabem d’encetar i és l’hora de la carta als Reis. Jo demano...

1.- Acabar amb la pandèmia. Tan de bo es pugui retrobar la llibertat perduda i el gel hidroalcohòlic, les mascaretes, etc... passin ja a la història. No serà fàcil guanyar la COVID-19 i les seves variants. Però en uns temps que ens queixem per qualsevol cosa, cal reconèixer l’esforç que estan fent els nostres sanitaris. Mai no podrem agrair-los prou la seva dedicació i professionalitat. I cal valorar també el paper de les administracions. La vacunació està funcionant bé i certament és fonamental per a guanyar la partida a la pandèmia. Mentre, cal continuar fent cas a les directrius que es marquen des del Ministeri i la Conselleria de Sanitat.

2.- Els mestres i professors no poden defallir. Ens han donat una lliçó en els moments crítics del proppassat curs. Però si volem gaudir d’una societat plural, amb unes generacions futures ben preparades, les escoles i els instituts són bàsics. En el món tornen a sorgir moltes problemàtiques que només es poden combatre des de la formació i des d’un ensenyament fonamentat en els valors. El nostre país gaudeix d’un munt de persones nouvingudes i cal garantir la cohesió social. I els nostres educadors fan una tasca impressionant en aquest sentit. Ningú no pot ser discriminat ni pel color de la seva pell, el sexe o la religió. L’administració ha d’apostar sense ambigüitats en favor de la nostra escola per tal de garantir no només el futur de la nostra llengua, sinó el respecte i el pluralisme.

3.- El suport als més vulnerables. Són moltes encara les persones que a casa nostra ho passen malament. I de totes les edats. El país gaudeix d’una bona colla d’associacions que treballen en favor d’aquells que no arriben a final de mes. De ciutadans que perden el tren del progrés. I en aquest sentit trobem persones arribades des de diferents indrets del món, gent gran amb dificultats per fer front a les despeses bàsiques o joves que no troben feina. Malgrat els problemes de cadascun, ens hauríem de mentalitzar per aportar un granet de sorra en favor d’un món complicat que cada dia tenim més proper. Tan de bo que aquesta gent anònima que ajuda a tots els altres sense demanar res a canvi no defalleixin i continuïn una feina que és imprescindible en la societat d’avui.

4.- Un país funciona si els seus polítics el fan rutllar. És per això que aquest 2022 caldria desterrar les discussions estèrils, els insults en seu parlamentària, les desqualificacions, etc... i fer possible l’entesa entre homes i dones d’ideologia diferent. Els reptes que s’han d’afrontar en el futur immediat haurien de fer reflexionar uns senyors que cada dia semblen més allunyats dels problemes reals dels treballadors i empresaris.

La veritat absoluta no la té ningú i els polítics haurien de ser capaços de marcar estratègies a llarg termini i no deixar-se influir per unes enquestes i estats d’opinió que limiten les seves decisions. L’any 2022 podria obrir una nova etapa entre polítics de casa nostra per tal que no es veiessin com a enemics, sinó com a elements indispensables per a fer-nos una vida millor i de progrés per al país.