M’agradaria començar el 2022 amb el cor tranquil, amb més dolçor i menys amargura per tot allò abusiu, avariciós i pervers. De què serviria continuar fent-me mala sang per situacions injustes i abusives o per persones petrificades, que no hi veuen o que no hi volen veure? Enguany he après la lliçó de que val la pena vetllar per mi i pels qui m’estimen de manera sana i respectuosa, deixar-me de rancors ja que estem de passada en aquesta vida fràgil i efímera a la vegada. Que el 2022 sigui un any revolucionari, sanador, de canvis de política i enforteixi a les persones treballadores de criteri i consciència. Que s’acabi el sistema definitivament i en comencem un de nou més just i equitatiu. Que la llei vagi a favor de la persona treballadora i honrada, als qui hem pagat de manera fidel tots els abusos de poder que hem patit fins a dia d’avui. La vida és un bumerang, fem el bé i aquest vindrà.