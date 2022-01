Després de veure per TV3 la retransmissió del concert del 25 aniversari de Música Global, amb la Simfònica de Cobla i Corda, entre d’altres intèrprets, m’ha vingut de gust escriure, no només per agrair la bona feina de tants professionals del món de la música, que també, sinó, sobretot, per tots aquells que econòmicament fan possible tants i tan bons resultats. Vaig anar al primer concert de la SCCC a l’Auditori de Girona, bàsicament per les complicitats que compartia, i que avui, amb menys mesura, encara comparteixo, amb la Principal de la Bisbal. Josep Cassú em va assegurar que m’agradaria, tot i els meus dubtes inicials, i efectivament, en vaig sortir encantada. Un parell d’anys després, vaig compartir taula amb el matrimoni Cassú i el matrimoni Lagares a la festa de comiat a Josep Gispert, i un altre cop, més endavant, de nou a l’Auditori gironí, vaig saludar el Sr. Lagares fill. Ni ho deuen recordar, lògicament. No m’interessa saber si són bones persones, o com han aconseguit que la seva empresa obtingui beneficis. En tinc prou amb els resultats del mecenatge de la fundació que van crear. Un suport econòmic imprescindible per tal que la idea d’unir una orquestra simfònica i una cobla pogués assolir els resultats magnífics per contribuir a ampliar públic i a elevar el nivell cultural del país. Malauradament, a Lleida, tot i comptar amb grans i magnífics empresaris, anem una mica mancats de sensibilitat per descobrir que una despesa en bona música multiplica el benefici, no només personal, sinó col·lectiu. Gràcies, i per molts anys!