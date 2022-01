Que l’esperança i la il·lusió encetin l’any 2022 per encarar la lluita contra la covid-19 i la confiança en que no es frenarà la recuperació econòmica.

Que s’acabin els dies infausts amb l’ensurt del contagi, l’esglai al cor al donar positiu o el sobresalt per les hospitalitzacions d’amics i familiars.

Que el personal sanitari obtingui els mitjans necessaris per tenir cura de la salut, sense llistes d’espera i que ni ningú es quedi a la cuneta per excés de treball o manca d’efectius.

Que la gent gran, a les residències o a casa, gaudeixi del tracte adequat a les seves necessitats, sense haver de pidolar l’atenció que es mereixen.

Que la infància i la joventut rebin una educació de qualitat, impartida per professionals motivats i preparats, sense el llast de la temporalitat del professorat.

Que la recuperació econòmica persisteixi, a despit d’alguns organismes (FMI, OCDE i Banc d’Espanya), que preveuen s’alentirà per les incerteses en l’evolució del PIB. Esperem que, com ha passat sovint, no encertin en els pronòstics.

Que un repunt de la inflació a conseqüència de l’augment de preus de l’energia i dels colls d’ampolla en la cadena de subministraments afectarà les butxaques de la gent, però sense seqüeles greus perquè la inflació real és menor que les dades esbiaixades de l’IPC.

Que, malgrat l’oposició de la patronal, toca pujar salaris per compensar la pèrdua de poder adquisitiu, tot i tenir en compte la situació de cada empresa, però sense excuses amb l’eterna cançoneta de la baixa productivitat i de la translació dels costos salarials als preus.

Que la pujada de tipus d’interès per combatre la inflació seria una mala solució perquè afectaria les famílies endeutades fins al coll, que haurien de pagar més si tenen préstecs a tipus d’interès variable, reduint la seva capacitat de consum i estalvi.

Que l’economia necessita estímuls públics per superar els efectes de la pandèmia, després de la crisi financera en que es va rescatar els bancs amb els diners de tots.

Que s’ha de replantejar el futur del sector turístic si s’allarga el tancament internacional i continuen les limitacions d’horaris i aforaments, sinó se n’anirà a can Pistraus.

Que el comerç de proximitat, en els seus diferents vessants, exigeix ajudes urgents per pal·liar la seva lenta agonia.

Que el sector industrial afronti l’escassetat de subministres, inverteixi en renovar equips i aposti per la innovació, si no vol restar endarrere.

Malgrat els problemes esmentats, fora el pessimisme i la resignació. En aquest sentit, val la pena recordar la cançó del grup Los Stop, de l’any 1967, «Tres cosas: salud, dinero y amor», que resumia el contingut de la felicitat.

Que aquesta triada serveixi de guia per l’any que comença.