Aquestes festes de Nadal podem gaudir d’una nova versió de la pel·lícula clàssica West Side Story, a través de la projecció a la gran pantalla de la versió del director Steven Spielberg.

En veure-la t’adones com es pot fer un homenatge sent fidel a l’obra ja feta, però al mateix temps afegint-hi el segell personal d’un altre gran director, amb uns altres actors, però de tal manera que recordem de seguida l’antiga versió i la vulguem tornar a veure per tal d’apreciar millor tot allò que el cinema actual ens pot aportar.