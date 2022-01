Un any nou i si tot va bé en compliré setanta-sis. He vist estrenar-ne molts i sempre s’enceten amb bons desitjos i ens felicitem per ser-hi i perquè l’any sigui bo. La política catalana s’ha encalmat, però segueix galopant la COVID-19.

August Comte (1798-1857) va ser qui encunyà el vocable «sociologia» i va fer enfadar els etimòlegs i filòlegs perquè per primera vegada va néixer un neologisme compost d’un mot llatí (socius) i el logos grec: tractat o estudi de la societat. Va ser el pare d’una moderna disciplina acadèmica, la sociologia, i un home renovador en tots els sentits.

Va proposar un calendari internacional fix, que no va ser acceptat; consistia que l’any tingués 364 dies, distribuïts en tretze mesos de quatre setmanes i vint-i-vuit dies cada mes. Com estudiós de la societat estava contrariat que la religió ho impregnés tot i fos omnipresent en la vida quotidiana. En el seu calendari els dies no estarien dedicats a sants ni a verges, sinó a persones que han contribuït al desenvolupament positiu de la història de la humanitat, filòsofs, inventors, artistes, escriptors, músics, químics, arquitectes, enginyers, etc.

Al llarg de la història han existit altres calendaris, l’egipci, el maia, l’hel·lènic, el romà, l’asteca, tots han quedat obsolets. El que demostrà que sempre l’ésser humà ha intentat atrapar i mesurar el temps. A més del nostre, el calendari gregorià, hi ha el budista, el xinès, l’hebreu, el musulmà, etc.

El calendari gregorià parteix del naixement de Jesucrist, com podria haver-se originat amb la fundació de la religió o a partir de la seva mort, mentre que el calendari musulmà s’inicia l’any 662 de l’era cristiana amb l’esdeveniment de l’Hègira, la fugida del profeta Mahoma cap a Medina on va crear la primera comunitat de creients. Només cal restar al 2022, 622, per saber en quin any es troben els islàmics, concretament en el 1400, malgrat que en molts països de religió mahometana empren els dos calendaris. Una vegada discutint amablement amb un home benhumorat de religió mahometana, quan vaig plantejar si van un xic endarrerits amb alguns aspectes socials (com la situació de la dona en l’islam), ell, divertit, em va raonar:

- Nosaltres passem a l’any 1395, quan vosaltres estàveu a l’any 1395 o en el 1400 no teniu cotxes, ni autopistes, ni avions, ni televisors, ni gaire menjar, en compensació, nosaltres en el nostre 1395 disposem de camions, transatlàntics, aeroports, supermercats, ara digues, quin va més avançat?

El que escriuré ara sobre el 2022 és més un entreteniment literari i erudit, que cap altra cosa. Si sumem els números del nou any, del 2022, 2+2+2, obtenim un sis. Per entendre el significat de les xifres hem de recórrer a la numerologia dels primers matemàtics.

Ens remuntem doncs al filòsof Pitàgores que fou pioner en entendre el valor del número, com una eina interpretativa del cosmos. Va fundar una escola de pensadors, la majoria matemàtics, geòmetres, músics i astrònoms i va elaborar una religió perfectament cohesionada amb una ètica teòrica i pràctica.

Va desxifrar el món físic i psíquic a partir del número; considerava que tot és mesurable, pesable i quantificable. El temps el podem retallar en anys, mesos, setmanes, dies, hores i quarts. Les coses físiques són ponderables, tones, quilos, onzes, grams. L’espai és divisible en hectàrees, quilòmetres, metres, centímetres, mil·límetres. El guarisme ho pot explicar tot i coneixent-lo sabem el que és una cosa, perquè el número és l’essència de l’univers.

La vida de l’ésser humà passa per períodes numèrics, temporals, infància, joventut, adultesa i senectut i a cada un li correspon una actitud vital, psicològica i mental determinada. El mateix succeeix en el món animal i vegetal; els botànics afinen cada cop més respecte al creixement dels arbres fruiters.

Pitàgores va matematitzar el cosmos. L’univers és un llibre de matemàtiques que s’ha de saber llegir per entendre’l. Segles després Galileu: «La filosofia està escrita en aquest gran llibre de l’univers, que està contínuament obert davant nostre perquè ho observem. Però el llibre no es pot comprendre sense que abans aprenguem el llenguatge i l’alfabet en què està compost. Està escrit en el llenguatge de les matemàtiques, sense les quals és humanament impossible entendre una de les seves paraules. Sense aquest llenguatge, naveguem en un fosc laberint».

Els tres cosmòlegs anteriors a Pitàgores, Thales, Anaximandre i Anaxímenes, pensaven que el món està format per un sol element material, aigua, apeiron (l’ignot), l’aire, en canvi, Pitàgores idealitza el món i la forma de copsar-lo és emprant el número, que no sols ens serveix per a la natura física, sinó també l’aplica a l’espiritualitat i en totes les seves manifestacions mentals i anímiques. Així doncs el número u és el principi de tot i la veritat, puix la veritat ha de ser única i incontrovertible. No poden existir dues veritats sobre un mateix ésser, el que és, és i no pot ser que no sigui.

Segons el pitagorisme el 2022 no seria la suma de tres dosos, sinó una multiplicació del tres per dos. El sis significa generació, reproducció, fertilitat i plenitud, perquè el dos és femení i el tres, masculí. Un exemple més de masclisme, present en molts filòsofs, atès que el tres és perfecte, per contrast, el dos és divergència, opinió banal i confusa.

Esperem que el nou any nou sigui millor que el 2021 torbat per una pandèmia que ha alterat els hàbits socials, la nostra vida.