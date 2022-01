Massa cops, els animals solen ser els últims en la llista de moltes prioritats. Fins fa poc, ningú posava en dubte la presència de cavalls, camells o altres bèsties en circs, cavalcades i altres espectacles. Tota la vida havia estat així. A les cavalcades havia de ser així. Per què canviar una tradició d’un esdeveniment tan clàssic? Tradicional i clàssic. O sigui, a l’antiga. Fet sempre igual.

A Girona, els Manaies, aquella entitat per alguns tan obscura, tancada, carrinclona i opaca que organitza l’arribada dels Tres Reis d’Orient, avui fa un pas endavant. S’ha acabat. No hi haurà cavalls a la «cavalcada», com ja passa en municipis com Figueres o Sant Julià de Ramis. Ni tan sols hi haurà el colom que es deixava anar al final de la desfilada reial. Fa uns anys ja es va deixar de pintar el rei negre. Van anar anys tard. També amb els animals.

Però ho van fer i ho han fet. Benvingudes pressions. Els últims anys, s’havien viscut episodis amb cavalls nerviosos a la cavalcada fins al punt de retardar-ne l’inici. Entitats com el Sendero de Lugh o el PACMA reclamaven la fi de la presència d’animals en aquests actes festius. Massa gent i sorolls (com els tambors) massa a prop de les orelles. Tot i ser cavalls acostumats a espectacles i estar més que ben cuidats, els Manaies han fet un nou pas endavant. Sí.