Estimat senyor director, em dirigeixo a vostè en qualitat d’alumna universitària amb la finalitat de transmetre les meves incomoditats sobre com està afectant la Covid-19 i sobre tot un seguit de contradiccions repletes d’injustícia. Concretament, sobre les millores que hi pot haver en l’àmbit educatiu de cara a l’any que ve, juntament i relacionant-lo amb el que succeeix als transports públics. Tot plegat, un tema del qual no se’n parla i on els estudiants de totes les edats no sortim gens beneficiats. Com bé sempre s’ha dit, la equitat ha d’anar de la mà amb la qualitat de la vida de les persones, i el sistema educatiu hauria d’ajudar i beneficiar molt més a tots els estudiants, permetent un bon desenvolupament tant sanitari com educatiu.

Em pregunto per què no es té cura del descontrol existent als transports públics on la massificació en hores puntes és molt elevada, així com tampoc es té cura del gran nombre d’estudiants que acudeixen a classe, especialment en època d’exàmens, on no hi ha prou distància de seguretat ni espai personal.

Tot és contradictori, només es prenen mesures absurdes per satisfer l’opinió pública. Així doncs, em remeto a dir que des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, les mesures no estan sent ni molt menys les millors; es diu de portar la mascareta pel carrer tot i que els experts consideren que no és una mesura efectiva i, per contra, no s’inverteix més a la sanitat, tampoc als centres educatius ni al transport públic. Cal invertir en personal sanitari, en espais més adequats, més personal docent i fer una forta inversió en els transports públics. No hi ha eficiència i tothom mira pels seus interessos i beneficis. La mala gestió està present contínuament i el col·lectiu d’estudiants patim les conseqüències. Agraint la seva atenció, m’acomiado esperant que es faci ressò dels neguits i preocupacions que tenim els estudiants i, en extensió, la resta de la societat.