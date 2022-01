Anava a fer la carta als Reis d’Orient però m’ha sortit aquesta altre llista... Tornen les restriccions (aquí; Ebre avall no...); l’OMS, contrària a les dosis de reforç perquè allargaran la pandèmia, diu; la restauració i l’oci nocturn en peu de guerra; el turisme es desploma; els test d’antígens esgotats (i si en trobes, els pagues a preu d’or); el català a l’escola en perill i la immersió lingüística en entredit; en futbol masculí, el Madrid a gaire be vint punts del Barça (elles líders!); el preu de la llum, de vergonya; la loteria espanyola passa de puntetes per Catalunya; el major Trapero (heroi o traïdor?) destituït; el Borbó continua fugat i sembla que se’n surt; no li hem pogut fotre gaire fort al Tió, que és violència... i de tant en tant li hem hagut de dir tiona, o tione... Segueixo? Tot plegat és culpa de la pandèmia, ara? Au, va! Ens volen fer combregar en rodes de molí? No n’hi ha prou ja d’aquest color? Ens volen cornuts i després fer-nos pagar el beure?) No ha arribat potser el moment de fotre un cop de puny sobre la taula? Sincerament, amb això de la mascareta hi veig un símil: tots callats! Muts i a la gàbia! Ens estan tocant el voraviu entre tots, o no ho hauríem de permetre. Ja està be, home! (i/o dona)