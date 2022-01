Gairebé m’ennuego amb el te quan vaig llegir que el nou pla director de l’aeroport de Girona preveu que la infraestructura arribi als set (o fins i tot deu!) milions de viatgers quan estigui feta la nova estació d’alta velocitat a Vilobí. La veritat és que llegir-ho sembla una broma quan, durant els dos últims anys, Girona ha perdut més del 80% dels seus viatgers, víctima de la pandèmia, les taxes i l’estratègia indefinida d’Aena. Perquè no s’entén: mentre el director de l’aeroport, Vicenç Pallarès, defensa a Girona que l’aeroport ha de servir per portar turistes a la Costa Brava, descartant-lo com a quarta pista del Prat, ara resulta que l’estratègia d’Aena per reactivar-lo passa per l’alta velocitat i la connexió amb Barcelona. La proposta d’Aena, per tant, sembla difusa, sense un model prou clar per al desenvolupament de l’aeroport en un context que no millorarà en els propers anys com a conseqüència de la pandèmia, la crisi econòmica i la crisi climàtica. I tot això sense tenir en compte que l’estació del TAV a l’aeroport no està encara ni sobre paper, ja que tot just s’està redactant el projecte, ni la precarietat amb què actualment funciona Renfe, inclosa l’alta velocitat. I és que no tot es resol a cop d’infraestructures: cal una planificació, una estructuració i un manteniment del servei. La resta,és fer volar coloms.