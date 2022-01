A Salvador Illa a mi m’ha tocat estimar-lo. Entenc que no és obligatori, però a mi m’ha tocat així. Tinc d’ell la millor opinió política i personal, la gratitud per un tracte amable i jo diria que afectuós, i per la seriositat de no haver-me mentit mai. A més a més, la primera vegada que el vaig entrevistar, l’estiu de 2020, em vaig adormir i em va esperar 30 minuts. Jo no m’havia adormit mai. Però tampoc un ministre m’havia esperat mai mitja hora.

Diumenge passat vaig publicar una entrevista amb el president Rajoy a ABC. El ministre Illa y el president Rajoy són el mateix tipus de persona amable, tranquil·la, que saben el que estan fent i que no es deixen impressionar per la pressa o el soroll dels altres. De vegades els atribueixen una grisor que no tenen i de prop resulten molt més fascinants que els suposats herois de la gresca diària. Els herois, a més a més, moren sempre joves. I vivim massa bé perquè triomfin les revolucions. No et pots inventar el món cada dia.

Cadascun a la seva manera, i en la seva mesura, resolen més problemes dels que creen, eviten la confrontació estèril, i en la moderació que alguns troben avorrida jo hi veig la millor garantia de llibertat i prosperitat per a mi i per a la meva família. Hem viscut d’agitar-ho tot, darrerament. I Pablo Iglesias ja no és a la política, Puigdemont no té altra cosa a fer que péixer els coloms de la Grand Place de Brussel·les i president independentista de la Generalitat pacta els pressupostos –i els indults– amb el govern de l’Estat. Tot això no hauria estat possible sense la serenitat de Mariano Rajoy. Sovint se’l va acusar de no fer res, però jo crec que té molt més de revolucionari, i de rock and roll, com va reduir el procés al ganxet de les tietes de l’ANC i com l’arrogància de Pablo Iglesias s’ha travestit de socialdemòcrata alemanya per mantenir els eixos bàsics de la reforma laboral que del Partit Popular. Hi ha hagut una mà, es clar que n’hi ha hagut. Una mà lenta. Una mà sàvia. Una mà que no ha aplicat ni mig gran més de la força estrictament necessària. Una mà que ha guanyat.

El ministre Illa, després d’uns mesos que cal dir que ens van agafar per sorpresa a tots, va convertir la vacunació en un dels darrers grans èxits d’Espanya, va guanyar les eleccions a Catalunya, i tot i que no ha pogut governar és capaç d’arribar a acords i pactes com el dels òrgans de govern dels mitjans públics de la Generalitat, demostrant que és dins i no fora de la política catalana, i que el PSC no és Ciutadans. La seva mà també és lenta, i sàvia. Quan el primer estiu de la pandèmia em va dir que al cap d’un any, el 70% dels espanyols estaríem vacunats, ningú no se’l va creure. No es van creure ni que tindríem una vacuna a final d’any.

El ministre Illa no és un agitador com Puigdemont, ni un pagès folklòric com Torra, ni ha vingut a salvar Catalunya com Jordi Pujol. Més aviat entén la política com una manera de facilitar-nos la vida, assegurant-se que l’aigua sempre estigui tèbia. Els genis hem de ser els individus, no els governants. Els governants han de vetllar perquè puguem treballar en pau, en la millor tradició del que el PSOE va fer a Espanya amb el president González i el PSC va fer a Barcelona amb l’alcalde Maragall. Salvador Illa, amb un encant personal menys evident a primera vista però de la mateixa llum quan el coneixes, acabarà sent el que es proposi –president de la Generalitat o alcalde de Barcelona– perquè s’assembla a les pors i a les esperances de la majoria dels catalans, perquè fa mitjana amb les angoixes i les alegries dels que viuen d’alguna cosa més que del deliri nacional i de fer-se els soldadets d’una guerra que ells mateixos han perdut, i no perquè Espanya sigui més forta, sinó perquè ells són uns idiotes.

Només cal veure com ha acabat el procés, què han acabat fent els líders, els periodistes que feren de minyona lírica i en general els catalans que havien de fer-se dignes de Catalunya, per adonar-se que el ministre entén molt millor el seu país que aquesta colla d’arreplegats que volen passar per patriotes i que han causat totes les formes d’humiliació possibles al que tant diuen estimar, i així són també les seves vides.

A mi el ministre Illa m’ha tocat estimar-lo. He pogut conèixer-lo a una edat, la meva, que ja m’havia curat dels espants carismàtics i populistes. També ser pare m’ha ajudat a endreçar les meves prioritats, i a fugir dels fantasmes. Illa encarna la discreció, la tranquil·litat i l’eficàcia del que és o hauria de ser un polític modern en un país civilitzat. A Catalunya li hauria anat molt millor si després de Jordi Pujol o de Jordi Hereu l’haguéssim tingut a ell de president o d’alcalde, o de les dues coses. Per entendre-ho no cal ser socialista. Ni d’esquerres. Cal només entendre la condició humana, l’especial baixesa dels catalans posats davant la gesta, i estimar la vida.