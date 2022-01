La por un sentiment que pot condicionar-nos, un instrument que sovint utilitzen els que manen: Pares, professors, governants, ... Ens esforcem per evitar el suspens, conduïm amb prudència per evitar la multa. En general, fem moltes coses, per evitar les conseqüències negatives.

A nivell individual, cada dia experimentem el temor, i amb temor, revisem el nostre procedir. ¡I evitem això, i canviem de plans!. A nivell col·lectiu, també passa el mateix!. Ara estic pensant en els viatges que no es fan, en les famílies que no es reuneixen, en les festes que s’anul·len, i en les mascaretes. Estic pensant en l’alteració col·lectiva provocada per aquest virus que pot envair-nos en qualsevol moment. I pensant en els virus que ens ataquen i en les persones que s’amaguen, acabo pensant, en les guerres i en les bombes i en la protecció que ofereixen els soterranis i els túnels. I en els costosos refugis nuclears que es van construir durant la guerra freda, per protegir-se d’aquestes partícules que travessen amb facilitat quasi totes les parets. I en la por, a una gran apagada, de la qual es parla molt, i en les despeses que es faran pensant en ella.