115 anys. Aviat és dit, quan diem que el poble de la Cellera ha gaudit dels Pastorets, durant més d’un segle, encara que fos en diferents locals i escenaris de la població, tot i les condicions adverses que s’han viscut a través dels temps.

Si fem una regressió en el temps, veurem que, dins el nucli dels Pastorets de la Cellera, no tot han estat flors i violes, ja que l’escorça ha conviscut amb diferents règims polítics, com dictadures, monarquies, repúbliques, i de guerres, tampoc no n’han faltat, com la malaurada Guerra Civil, de molt mals records per a tothom, i les dues guerres mundials, les continuades desavinences entre nacions i regions, sumant-hi també les diferents pandèmies, els canvis tecnològics, climatològics, l’estat del benestar –com es viu i es vivia.

Doncs, malgrat tot, 115 anys de Pastorets! Els continguts no han canviat: el Naixement de Jesús, la lluita entre el bé i el mal, entre àngels i dimonis, hi han estat sempre presents. Amb el pas del temps, a dalt de l’escenari, els quadres escènics s’han anat adaptant a les circumstàncies. Els experts en parapsicologia diuen que les vibracions es mantenen en l’espai-temps, i de la influència d’aquestes envers els éssers humans. No tingueu cap mena de dubte de la bondat de les sinèrgies positives, encaminades a fer-nos el camí més planer en aquest món. De ben segur que moltes d’elles han arrelat, hi són presents, dins de la gran família dels Pastorets de la Cellera.

Per molts anys, gent de la Cellera, i especialment a tothom que ha fet possible que la flama dels Pastorets s’hagi mantingut viva durant aquests 115 anys. Continueu així, tal com deia el títol de la pel·lícula D’aquí a l’eternitat. Per cert, guardonada amb 8 Oscars, un dels quals com a millor pel·lícula.