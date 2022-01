La UE ha decidit donar diners a les empreses que gestionen centrals nuclears. Els dirigents de la Comissió Europea encapçalats per la presidenta Ursula Von Der Leyen està clar que no representen als ciutadans europeus, de fet se n’enfoten del Parlament que ens hauria de representar. Però diguem-ho clar és gent que està a sou de les gran empreses, o bé esperen estar a sou d’elles un cop deixin de tenir responsabilitats polítiques. D’això abans en dèiem corrupció i es posava la gent a la presó, ara en diuen fer política pragmàtica. A més l’argument és patètic. Podrien haver dit: estem a sou de les nuclears o esperem estar-hi després i ens dona la gana donar-los-hi diners dels impostos dels europeus. Seria una caradura impressionant però tindria lògica: gent sense escrúpols que vol donar diners als poderosos i treure’ls de les polítiques socials, és a dir dels pobres. El problema és que per prepotència se’ls hi ha anat la mà. Diuen que les nuclears son sostenibles. I també hi ha molt imbècil que diu que l’energia nuclear és barata. Que és segura després de Txernòbil i Fukushima ja no ho diuen. Japó les ha tancat totes i Alemanya les tanca l’any vinent.

Ara diuen que l’energia nuclear és neta i ecològica, ja m’estic imaginant ecologistes lluitant en Grups de Defensa de l’Energia Nuclear amb el lema Per la democratització de la radioactivitat. Protons per tothom. Faran anuncis per la tele de Posa urani en la teva vida. Els anuncis de perfums i colònies diran «Contiene radioactividad» ho escric en castellà perquè a les empreses els costa poc fer els prospectes en qualsevol idioma encara que el parlin 200.000 habitants, però en català mai. Es fomentarà el turisme ecològic 6.0 «ves amb la família a Ascó o Vandellós» i «Entra al nucli i torna’t verd i fluorescent sota raig ultraviolats». Què diver! Hi ha diverses hipòtesis sobre el perquè la UE diu aquestes bestieses, la primera és la que hem anunciat: estan a sou de les elèctriques. La segona és que es foten LSD, es veu que hi ha estudis sobre l’anàlisi de les aigües residuals de les institucions europees i es demostra que hi ha un gran consum de cocaïna i LSD. La tercera és que estan a sou de les elèctriques i que a més es droguen molt. Ens decantem per la tercera opció. Han perdut el sentit de la realitat i de la decència. Si volen ajudar empreses de nuclears que ho facin però que no diguin imbecilitats. S’especula molt amb el perquè de l’augment del feixisme al món. Les accions i propostes de gent com Ursula Von Der Leyen el promouen molt. En part perquè actuen com els feixistes, contra la gent i en part perquè deixen en la desesperació a una part molt important de la població a la que haurien de servir. Estant deixant que morin nens a les platges de la Mediterrània, algú podria creure que essent insensibles a aquest fet tant espantós els preocupi la vida dels europeus?