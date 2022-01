Puja a l’autobús, que va ple com un ou, unes quantes parades després que jo. Avança esquivant la gent, dient «perdó, perdó», i se situa molt a prop meu. Jo estic dreta, agafada a una barra, i ella es mig recolza en un trosset que queda lliure al costat de la porta. M’hi fixo perquè ha caminat amb passes decidides, com si tingués clar que allà hi havia un raconet on apuntalar el cul, i perquè ha ajudat una senyora gran a obrir-se camí fins a un seient que acabava de quedar lliure. Es treu el mòbil de la bossa i grava una nota de veu, sense importar-li gens si la sentim els altres. Parla amb veu serena i clara, però diu que està espantada, que porta un dia orinant sang, que es troba malament des de fa mesos i que els metges no li troben què té, «i tu, enlloc de preguntar-me com estic, només penses en si tindràs covid». Envia la nota i es queda mirant el mòbil. Al cap d’un moment, se l’apropa a l’orella: dedueixo que està escoltant la resposta. Els ulls se li omplen de llàgrimes i penso que començarà a sanglotar, però no. Es recomposa i torna a fer una nota de veu. S’adreça a en Javi, ara ho he sentit. Per la manera com li parla, dedueixo que el tal Javi és el seu nòvio, o potser és el seu marit, tot i que em sembla molt jove per estar casada (la veritat, espero que no estigui casada amb en Javi, i que no s’hi arribi a casar mai).

«Però, a veure... perquè has suat aquesta nit et penses que has agafat el coronavirus? Joder, amor, jo també suo, de vegades, a la nit, i no és febre! Si vols saber si tens febre, pren-te la temperatura. T’has posat el termòmetre?» Envia i, immediatament, comença a escriure. Al cap d’uns moments, diu, per a ella mateixa: «Això no ho puc enviar».

En Javi la deu haver contestat, perquè es posa el mòbil a l’orella. La cara se li torna a contreure en un inici de plor –veig perfectament com el cor se li esquerda, com l’estómac se li encongeix, com es desploma sense deixar d’estar dreta–, però es torna a contenir. Agafa aire, el deixa anar, fa una altra nota de veu. En Javi no s’ha posat el termòmetre, ella no pot anar a urgències perquè estan saturades, i fins d’aquí deu dies no pot començar a utilitzar l’assegurança privada de salut que ha contractat perquè li diguin d’una vegada «si tinc pedres al ronyó o què em passa». Envia. Passen uns segons. Escolta. Per tercera vegada està a punt de plorar. Veig com es fa petita per dins. «Carinyu, no t’enfadis. No vull dir que això teu no sigui important. És que fa molts dies que no em trobo bé i estic molt cansada, no t’enfadis, siusplau».

Falten tres parades per la meva. Penso que quan baixi hauré de passar pel seu costat i li diré que en Javi no val la pena, que l’engegui a pastar fang. Li diré que se’l tregui de sobre, que val més estar sola que mal acompanyada. Li diré que no és veritat que tots els homes siguin iguals, però que en Javi sí que ho és. Però el bus obre les portes i ella baixa d’una revolada, i jo em quedo amb tot això que li volia dir a dins. Quan el bus avança, la veig caminant, encara gravant notes de veu al perla d’en Javi.