Aquesta setmana s’han conegut les dades de l’atur registrat del passat desembre. El nombre de persones a l’atur ha disminuït en 76.782 , són 10 mesos seguits de descens. Hi ha 140.142 persones aturades menys que a l’inici de la pandèmia. El descens es consolida tant en el sector dels joves, com en el de les dones així com en serveis, indústria, agricultura i en els sense feina prèvia. S’han fet 70.000 nous contractes i en els darrers 8 mesos el nombre de nous contractes supera els 800.000. Finalment els treballadors en ERTES han disminuït, avui representen només el 0’67 % dels afiliats a la SS. Són dades molt positives que demostren que la recuperació està essent robusta. No obstant queden alguns temes preocupants. Molts dels contractes són precaris, això sembla que es regularà de forma raonable quan estigui vigent la reforma laboral consensuada amb els agents socials. També és cert que continua havent-hi prop d’un 30% de pobresa infantil. El govern diu que ha treballat per solucionar aquest problema, de fet ha doblat la inversió en inclusió social bàsicament a través de l’ingrés mínim vital però aquest té pendent la resolució de problemes burocràtics que fan que hi hagi moltes demandes sense resoldre. Finalment hi ha persones que tenen feina i no arriben a fi de mes i la desigualtat està desbocada. El govern proposa un augment del salari mínim i l’enfortiment de la negociació col·lectiva com a part de la solució a més a més de mesures fiscals per definir. Fins aquí unes dades bàsiques. Deixo de banda les polítiques d’ocupació i de formació amb la FP dual com element important de les que avui no parlaré.

El parlament europeu també ha treballat en aquests temes. A diferència de la crisi del 2008 en que la reducció de sous i l’austeritat va ser la recepta imposada a molts països membres, ara la recepta és molt diferent. El passat novembre la Comissió d’ocupació i afers socials del Parlament europeu va aprovar una directriu per establir uns requisits mínims per protegir els sous dels treballadors a tota la UE. Hi ha varis mecanismes, entre els que hi ha el reforçament de la negociació col·lectiva i l’establiment d’un salari mínim europeu que seria d’aplicació a tots els treballadors europeus amb contracte de treball. El criteri per calcular aquest salari mínim té a veure amb les condicions de vida de cada país i es precisa que haurà de garantir un nivell de vida digna pels treballadors que el cobrin (un criteri que sembla irrefutable des del punt de vista humà). El projecte especifica que els estats membres hauran d’avaluar i informar sobre si els salaris mínims són realment suficients tenint en compte condicions de treball i possibilitats de vida digna utilitzant criteris com el poder adquisitiu i els índex de pobresa. La comissió va aprovar la resolució per una àmplia majoria que fa preveure la seva aprovació sense problemes.

El ponent per part de la dreta (PPE, DE), Dennis Radtke, va dir en acabar la votació: «Amb la votació d’avui a la comissió hem donat un pas important, hem passat de les paraules als fets per dignificar el treball a la UE. Aquesta directiva suposa un canvi de regles en la lluita per una Europa social més robusta». S’imaginen en Casado o l’Arrimadas defensant un salari mínim digna i dient coses semblants? I el ponent dels socialdemòcrates, Agnes Jongerius, va afegir: «Aquesta legislació suposa una ruptura amb el passat. () Ara estem lluitant per augmentar els salaris mínims i enfortir la negociació col·lectiva». Un sindicalista català comentant la notícia deia: «Un gran pas cap a l’Europa Social. Lliberals i extrema esquerra ho minimitzaran o ho criticaran. Jo només dic que no ho esperava veure en la meva generació activa. No és el fi, sols un pas. Però quin pas».

A Espanya una vegada aconseguit l’acord dels agents socials sobre la reforma laboral caldrà regular adequadament els contractes precaris i abordar l’augment del salari mínim per aconseguir que respongui als criteris que ha posat sobre la taula el Parlament europeu. Cal regular la temporalitat i acabar amb els sous de misèria que no permeten arribar a fi de mes, cal que les kellys, per posar un exemple, tinguin sous dignes que els permetin viure. Haurem d’esperar a veure que passa amb el decret de la reforma laboral perquè sembla que està trobant reticències que dificulten la seva aprovació. De totes maneres, com deia la vicepresidenta Yolanda Diaz, els que no li donin suport ho hauran d’explicar molt be als treballadors. Haurem de veure com evolucionen les coses les properes setmanes, les lluites al si del PP i de la patronal són dures, intenses, però sembla que la postura de Casado de votar contra la reforma laboral s’imposa i la posició tant de Ciutadans com dels partits que han donat suport al govern està per veure com es va perfilant. Tindrem temps de parlar-ne.

De moment el govern Frankenstein en paraules de Rubalcaba, està fent camí a pesar de tots els pals a les rodes. Va estar encertat en donar els ajuts ICO a les empreses i amb els ERTES per fer front a l’impacte econòmic de la pandèmia, la campanya de vacunació ha donat bons resultats i avui som de les societats més immunitzades, sembla que en poc temps podem veure la llum al final del túnel, i ha aconseguit acords importants a la taula de concertació social i ara un acord històric sobre la reforma laboral. Si no vaig errat feia 40 anys que no es pactava una reforma laboral a Espanya. Els avenços socials pels treballadors han sigut molt importants i s’ha de continuar treballant. Esperem que els mags d’orient portin l’aprovació de la reforma laboral per poder continuar avançant.