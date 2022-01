Tinc moltes ganes de fotre als no vacunats. I continuarem fent-ho, fins al final. Aquesta és l’estratègia». La frase no és meva. És d’Emmanuel Macron que, en una entrevista a Le Parisien, ha deixat clar que continua obstinat a arraconar socialment a tots els que, per motius ideològics, encara no s’han vacunat. Un col·lectiu que a França és més nombrós, i sorollós, que en aquesta banda dels Pirineus i que, amb la nova llei impulsada per Macron, «ja no podran anar a un restaurant, no podran prendre un cafè, ni podran anar al teatre ni al cinema». Fins ara, encara que no estiguessin vacunats, ho podien fer si presentaven una PCR negativa. Ara ni així. O vacunats o a casa. A Itàlia, sense que Mario Draghi s’hagi vist en la necessitat de deixar anar cap estirabot en públic, encara van un pas més enllà que a França: vacuna obligatòria per a totes les persones més grans cinquanta anys.

Macron es deu estar maleint els ossos perquè Draghi, sense parlar tant, hagi optat per una mesura encara més contundent. Però, si ens aturem tots plegats un moment a pensar, realment és necessari que els no vacunats esperin que un president els vulgui «fotre» o que un altre els «obligui» a vacunar-se? No és suficient amb l’evidència que, per exemple, a Catalunya les vacunes ja han evitat, segons Salut, al voltant de 10.000 morts, entre 60.000 i 80.000 hospitalitzacions i entre 10.000 i 13.000 ingressos a l’UCI. Haver arribat a aquestes festes Nadal, tenint més de 50 o 60 anys, sense haver-se vacunat, ja no amb la tercera dosi, sinó ni amb la primera dosi, ha estat el més semblant a jugar a la ruleta russa. I per entendre això no calen les mesures de Macron i Draghi. Cal només una mica de sentit comú. Dimecres, just després que el president de França anunciés l’enduriment en l’aplicació del seu passaport Covid («Le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal»), 66.000 francesos es van punxar la primera dosi de la vacuna. 66.000 persones que, teòricament per motius ideològics o per «no creure» en la seguretat de les vacunes, havien rebutjat fer-ho fins ara, però, que davant la por de no poder tornar a trepitjar un o un cinema, han vist la llum. Gent que els mobilitza més l’atracció d’anar al bar que no pas la por de visitar una UCI...