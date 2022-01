Deu fer ja uns tres anys que La Cambra de Comerç de Girona fa una crida insistent a la democràcia a través d’una pancarta enorme penjada al balcó de la façana principal de la seva seu a l’avinguda Jaume I. Segons sembla, aquesta corporació creu que no vivim en una democràcia. I com que el contrari de democràcia és dictadura, hem de suposar que també opina que els ciutadans de Girona, i per extensió, els de Catalunya i la resta d’Espanya, vivim en un règim dictatorial. Suposo que la mateixa institució que denuncia un dèficit tan important és conscient que desenvolupa les seves funcions en un estat no democràtic. Es clar que moltíssima gent i jo mateix no ho veiem d’aquesta manera però potser anem equivocats. La Cambra ho deu dir amb prou fonament de causa. Possiblement els seus òrgans de govern no han pogut ser elegits i els han estat imposats per un poder malèfic absolutista. A més, gràcies a la bona informació de que disposen, deuen saber que els ciutadans d’aquest país no podem votar a les eleccions municipals ni elegir els nostres alcaldes i regidors, ni tampoc podem elegir els nostres representants al Parlament de Catalunya que acabaran escollint President de la Generalitat, ni a les eleccions generals que configuren el Congrés dels Diputats i el Senat que determinaran la presidència del govern. Per la Cambra està clar que vivim sota el jou d’una dictadura i per això reclama democràcia amb la pancarta possiblement més vistosa i persistent de Girona.

Si entrem a la pàgina oficial del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya podem trobar: «(...) Les cambres ostenten la representació, la promoció i la defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació. (...) Tenen com a funcions més rellevants el foment de l’activitat econòmica general, la millora de la competitivitat de les empreses, el desenvolupament del teixit econòmic, la creació d’ocupació i el recolzament a les petites i mitjanes empreses. (...)». No tinc dades concretes per saber com du a terme les seves funcions la Cambra de Comerç gironina però vull pensar que ho fa d’una manera mínimament adequada i competent. El que no sé és si entre aquestes «funcions més rellevants» que se li reconeixen hi entra també la reclamació continuada de democràcia i encara menys la d’arbitrar quan una situació concreta és democràtica o no. Tampoc sé si l’exhibició d’aquest missatge ostentós ha estat aprovat en algun acord de ple corporatiu o per algun altre òrgan competent. Suposo que sí perquè, en cas contrari, potser alguns dels seus representats s’haurien queixat i els haurien demanat que el despengessin. Però bé, que els organismes públics han de prendre les decisions amb llum i taquígrafs i per acord corporatiu també és una qüestió molt relativa. Al capdavall, si no ho haguessin fet, tampoc serien els primers en saltar-se aquesta norma elemental. A la façana del nostre ajuntament mateix, així com en altres edificis municipals i espais públics de la ciutat també hi veiem lluir estelades i pasquins diversos i, que jo sàpiga, tampoc no s’ha pres mai cap acord de ple ni de junta de govern per aprovar aquestes exhibicions indegudes. Tampoc em consta que aquest hàbit gens democràtic de tirar pel dret i saltar-se qualsevol normativa ètica i legal hagi aixecat mai gaire ampolles als diversos estaments ciutadans ni a la mateixa oposició municipal, tot sigui dit. Està clar que les decisions preses a l’empara del famós article vint-i-sis que, com tothom sap, és l’article més democràtic de tots els articles que es fan i es desfan, són més fàcils de prendre del que caldria i aixequen menys controvèrsia de la que seria d’esperar.

Tampoc sé si altres cambres catalanes llueixen missatges semblants o bé si això només passa a la de Girona que probablement és més avançada i demòcrata que les altres. Com que aquelles no les veig, no ho puc afirmar ni negar. De totes maneres, vist el gran interès demostrat per la Cambra de Girona a l’hora de defensar aquest ideal tan lloable com imprescindible, proposo que per deixar meridianament clar quins són els objectius i principis bàsics que regeixen aquesta institució, afegeixi aquest concepte de manera explícita a la seva denominació oficial i, a partir d’ara, passi a nomenar-se Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Democràcia de Girona.