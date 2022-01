Aquest any serà bo per a tota mena d’afers: ho diuen els diaris. Així comença un bonic poema de Miquel Martí i Pol al seu llibre Crònica de demà, que segueix dient: «Si puges al terrat prop de migdia/hi trobaràs la casada del quart/que pren el sol, sense sostenidors».

Encetem el calendari consultant els oracles i tornant les llistes de bons propòsits i objectius per l’any que comença.

Penso que podríem convenir en que, a l’hora de llistar allò que ens proposem, hi ha una funció a l’ordinador que ens serà especialment útil: copiar i enganxar. Podem anar a la llista de l’any passat i persistir en la idea d’anar al gimnàs, sortir a caminar, deixar el tabac i posar el despertador una mica més aviat, a veure si llevant-nos ben d’hora, ben d’hora –que va dir en Pep Guardiola– fem realitat aquells versos, que també són del poeta de Roda de Ter i que tant sovint hem sentit esmentar en els darrers anys, començant pel mateix entrenador: «Que tot està per fer i tot és posible!»

En aquesta primera columna de l’any, vull compartir amb els lectors una idea aparentment contradictòria: D’una banda constatar el convenciment que les persones que assoleixen els seus objectius son les que han estat capaces de visualitzar-ne els resultats i posar-hi tot el seu empeny i desitg. Però, de l’altra, no perdent de vista la idea que l’equip contrari també juga, que potser no tenim una bona messura de la força, mitjants i talent amb els que comptem i, sobretot, no menystenit que l’atzar –la bona o mala sort– també compta.

No n’hi ha prou amb desitjar una cosa clamant l’infantil eslogan de Walt Disney Dreams come true (Els somnis es fan realitat). En aquest sentit, recordo sovint una frase del president Montilla, que no destaca per ser un orador brillant: «Ni tot està per fer, ni tot és posible». També hi estic d’acord.

Possiblement la resposta al perquè de tot plegat és una combinació d’aquestes dues idees contraposades, sense perdre de vista que, alguns cops, els déus ens castiguen accedint als nostres desitjos.

Personalment, a més de demanar salut per a tothom, només afegeixo a la meva llista d’aquest any que voldria que la casada del quart, pugi seguir prenent el sol a la terrassa prop de migdia, sense sostenidors. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.