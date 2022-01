A la Nau Gaudí de Mataró hi ha l’exposició «España oculta. Fotografías de Cristina García Rodero», on podem veure l’obra fotogràfica que va fer per a un estudi sobre les tradicions i festes ancestrals a l’Espanya rural durant els anys 1975 i 1988.

Són fotografies en blanc i negre que reflecteixen una imatge ben diferent de l’actual, producte del canvi o desaparició de moltes d’aquestes tradicions o maneres de vida en espais rurals, reconvertits molts d’ells en espais industrials. La composició de cada fotografia mostra la formació artística de la fotògrafa i és resultat d’un homenatge als grans genis de la història de l’art.