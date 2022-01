Crec que pinten bastos com els grans dubtes que voleien arreu del món. No soc profeta, però els continguts presagien un any dolent, no són pas raonaments òptims si mesurem els seus desenvolupaments. Fora positiu viure una realitat amb prudència, per evitar sorpreses imprevisibles, on sembla que les turbulències internacionals voles desbordar en neguits d’intranquil·litat per les variants constants que estem coneixent. Atès que les dues potencies més representatives posen en risc la convivència monetària. On els implicats cerquen la seva supremacia, sense tenir present la inestabilitat necessària per fer front els nostres drets puntuals.

L’estira i arronsa dels soviètics, per sobre dels interessos ucraïnesos, porta un rumb descoratjador per l’economia mundial. On s’allunyen totes les esperances d’una millora social i de compromís globalitzat. És un episodi més a tenir en compte, si partim de l’existent problemàtica de la pandèmia, que està agafant unes dimensions preocupants. I s’hauria de moure tota la població del planeta, amb la força de poder erradicar la mateixa, i no malgastar recursos inútils i dedicar tots el avenços al nostre abast, per consolidar una esperança que se’ns està allunyant, i que l’única solució s’esdevé, en combatre la mateixa, obeint i seguint les instruccions que marquen els científics i la pau mundial.