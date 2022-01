La generacio del silenci: És aquella generació empresarial que es troba en una edat aproximada entre 60 i 75 anys. Són persones que han lluitat, han fet empresa i tenen el seu patrimoniet, això sí cap surt a la llista Forbes. Molts tenen fills i/o filles, però no tenen ni troben continuïtat per als seus negocis. En veiem sovint casos als diaris: establiments llegendaris, de molts anys, que ja no obriran més. En els darrers 15 anys es compten per milers. En conec molts casos, i en posaré un d’exemple. Tinc un amic, un industrial d’un poble dels voltants de Girona, que acaba de tancar el seu negoci. Va començar a treballar amb el seu pare als 13 anys i a cotitzar a partir dels 15. Ara s’ha jubilat amb 63, esgotat. Té filles que no han volgut continuar. És un home que s’ha dedicat a auxiliars de la construcció i a l’època bona va arribar a tenir 15 treballadors directes i una quantitat similar d’indirectes –autònoms, bàsicament– amb molt bona qualitat de marca i servei. Fa cinc anys va intentar planificar la seva retirada ordenada i la continuïtat del negoci, però no se n’ha sortit. Ningú no vol assumir riscos. Tothom vol treballar de 8 a 3 de dilluns a divendres, i fer la màxima quantitat de vacances, ponts, passeres, permisos... No em puc creure el que em deia dies enrere. Finalment ha tancat: indemnització als pocs operaris que quedaven, nau llogada a tercers, i un dels operaris s’ha quedat el telèfon de l’empresa i atendrà en els propers anys els manteniments que hi ha –molts–, però res més. Són centenars –segur que força més– a casa nostra que s’han trobat en aquesta situació o similar, i pel que sembla no hi ha res a fer. L’altre dia un empresari amic meu buscava un paleta per tenir-lo en plantilla, amb feina indefinida ben pagada... Va tardar tres mesos a trobar-ne un d’adequat. I així anem, fusters, lampistes, col·locadors...

Diuen que a Andalusia es va fer una enquesta entre el jovent per preguntar què volien fer quan acabessin els estudis. El 75 % volia ser funcionari. En canvi la mateixa enquesta es va fer als EUA i va sortir que el 75 % volien ser emprenedors. Llavors no ens estranyem que a Amèrica surtin projectes i gent com Amazon amb Jeff Bezos, Facebook amb Marc Zuckerberg, Instagram, Twitter, Elon Musk, Bill Gates, i ja no parlem de Silicon Valley,... o a Xina amb Jac Ma entre molts altres.

A Catalunya, terra d’emprenedors des de sempre, tot plegat s’està perdent i tothom tendeix a horaris còmodes. Allò de voler entrar a treballar a la banca, com a Caixabank, ja no es porta. A part que aquesta entitat està en procés de reducció de personal pel canvis, digitals sobretot que s’estàn produint als mercats. S’ha perdut la importantíssima figura de l’aprenent. Ni la mateixa legislació laboral la contempla ni promociona. Al contrari: no la permet. Tan bo que seria que tornés aquella figura per als nostres joves i per a les empreses, que tan necessitades n’estan. Però no hi ha res a fer: els nostres polítics no ho veuen o no volen veure. Gairebé cap dels nostres polítics sap què és pagar unes nòmines, la SS... i no saben què fer quan no hi ha diners.

Alguns dels nostres joves estan creant noves start up. Són persones admirables, que proveiran la feina de futur com a continuació de la que ja estan fent. Però són pocs: un 3 %, un 5%, potser? No poden, però, absorbir la gran quantitat de gent ociosa entre el jovent del nostre temps. Al ritme que anem, fins i tot hi ha perill que desapareguin els mileuristes. La nostra força de treball d’aquí a vint anys farà feredat si seguim en aquesta línia d’actuació actual. La generació del silenci ja no pot més. Està esgotada de rebre cops de pals de tot arreu: Hisenda, SS, Generalitat, Ajuntaments, Consells comarcals... i això ho paguen les classes mitjanes, en tendència a desaparèixer, i l’empresariat, que també està esgotat. Només ens faltava la Covid-19 per acabar-ho d’adobar. I a aquesta generació del silenci, qui ens substituirà?