A l’abril de 1996 vaig arribar a la Ciutat de Girona, localitat on vaig residir fins a l’any 2002. En aquell període de temps vaig tenir la sort de fer unes magnifiques amistats, que encara conservo amb molt d’afecte.

Avui vull recordar aquí una d’aquelles amistats. Es tracta d’Anita Claret, morta el dia 2 passat. He sentit profundament la seva mort, ja que va ser la primera persona amb qui vaig tractar en arribar a Girona.

No oblidaré mai, estimada Anita, l’afecte i la cordialitat amb què em vas tractar, tracte que amb el temps es va convertir en una gran amistat. Em falten qualificatius per enumerar les virtuts que atresorava aquesta esplèndida dona, persona d’una gran bondat, de tracte fàcil, generosa, senzilla, súperil·lustrada (recordo els seus coneixements de música, d’art, especialment el floral, d’artesania), fou també una de primeres conductores d’automòbils de Girona. No hi ha dubte que Anita va ser una de les dones avançades al seu temps.

Serveixin aquestes breus línies per recordar des d’aquí aquesta dona a qui dec els anys que em va dispensar amb la seva amistat i amb el seu afecte entranyable.

Anita Claret, descansa en pau i fins sempre, vas ser, sens dubte, una dona bona.

La teva amiga. Chata.