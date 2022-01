Acords que superen blocs. En un sol mes s’han produït dos episodis que apunten decididament a la direcció de la superació de la dinàmica de blocs que ha imperat en la política catalana durant anys. El pressupost del Govern de la Generalitat s’ha aprovat amb una majoria diferent de la de la investidura i al cap de pocs dies s’ha anunciat un acord per a la renovació dels més de 100 càrrecs pendents de renovació per part del Parlament que afecten fins a 28 òrgans i que en alguns casos portaven fora de mandat fins a sis anys.

La nota comuna dels dos importants anuncis és que el Govern de coalició d’ERC i Junts ha arribat a acords amb forces no independentistes. L’acord entre els que pensen diferent, pedra angular del pacte i la transacció a la vida parlamentària, s’havia convertit en una cosa impossible en les dues legislatures anteriors. La retòrica de «cap pacte» amb els no independentistes s’havia instal·lat a les files dels màxims dirigents dels governs pretèrits amb expressions com «no es pot pactar amb els representants de la repressió».

Oponents o enemics? No em refereixo a exaltats als marges dels partits polítics sinó a parlamentaris en actiu, alguns en altes posicions, que avui dia o han renunciat als seus principis –al meu entendre equivocats per frontistes– o estan vivint un cap d’any en el silenci compungit. Els indicis em fan pensar que la darrera opció no és la que els està torturant. És més, alguns han renunciat al seu escó per incorporar-se a organismes de mandats llargs i inamovibles lluny de les legislatures curtes que des de fa deu anys són la tònica al parlament català. Per a la seva elecció en les votacions del proper mes de gener rebran els vots dels que a la retòrica de fa uns mesos –a les eleccions de febrer d’aquest any– no eren oponents polítics sinó enemics.

Sembla clar que s’està construint el pont del post «procés» pel qual podran transitar el diàleg, el pacte i l’acord entre les dues trinxeres de tant de mal han fet la possibilitat de fer bona política. Aquest pont no era possible amb Ciutadans com a primer partit de l’oposició i amb la clau per conformar majories qualificades. Per aquest pont de l’enteniment també podran transitar les idees sobre com preservar el model educatiu basat en el català com a llengua vehicular alhora que una reflexió sobre una societat més complexa «en un context on la diversitat cultural i lingüística del país no ha parat de créixer i enriquir-se amb aportacions de tot el món» (paraules del president Pere Aragonès en el seu discurs de final d’any del 26 de desembre de 2021).

No tornar als errors del passat. No vull obviar que el mateix president de la Generalitat va situar allò que podríem anomenar el «programa de màxims» –autodeterminació i amnistia– en el seu discurs de final d’any. Tan cert com això és que els dirigents d’ERC han fet una revisió crítica de la tardor del 2017 i han decidit, per exemple, jugar un paper actiu (i útil) a l’aritmètica parlamentària a nivell espanyol. A ningú se li demana, si us plau, que renunciï als seus ideals. Simplement que no torni sobre els errors del passat i que dirigeixi un missatge pragmàtic i realista a la ciutadania. I quan es parla «d’alternatives» a un possible fracàs de la taula del diàleg, la millor és avançar-se amb una alternativa que neixi del Govern espanyol o de la societat catalana. El que no tornarà és l’hegemonia d’un independentisme de la «resistència ghandiana» que ha fet tant per a la infantilització d’una part de la política catalana. Que no torni com a hegemonia no vol dir que no sigui una minoria persistent, sorollosa i iconoclasta. És una nota comuna a les democràcies irritades.

Nous pactes de país. En aquest context, nous pactes de país sembla que són indispensables. Un d’ell el de la llengua catalana com a llengua central en el sistema educatiu català. A la vida en general, a la política també, sempre hi ha dues actituds: queixar-se o fer. Lamentar-se i enfonsar-se en els problemes o agafar la iniciativa. És evident que la sentència que permet als pares d’alumnes invocar un 25% d’educació en castellà es pot estendre ràpidament perquè uns pocs ho poden fer possible en cada centre. La polarització dels últims anys ha portat a situacions com aquestes. S’ha de reconstruir el consens. No es farà dividint el país en dues comunitats lingüístiques. No es farà amb declaracions com les de la presidenta del Parlament que es va referir als catalans que tenen com a llengua habitual d’ús el castellà com a «castellans»: «tots aquests castellans que tenen el castellà com a llengua, van a una escola i aprenen català i castellà…» (declaracions de Laura Borràs al programa El cafè d’idees de TVE el 13 de desembre de 2021). Gràcies al model lingüístic aprovat a principis dels 80 del segle passat, l’escola ha estat un lloc de cohesió social on persones amb llengües maternes diferents s’han relacionat en una societat amb ple domini del català i del castellà. Ara hem de fer que també hi hagi un clar domini d’una tercera i si pot ser d’una quarta llengua. El Partit Socialista va estar en l’acord de país de fa quaranta anys i també ha d’estar en aquest nou acord de país, que lògicament ha de liderar un govern que faci un anàlisis de com ha evolucionat la nostra societat en els últims anys. Molta feina per fer i alguns disposats a fer-la. En tot cas, no oblidem mai la màxima de Chateaubriand: «L’ambició per a la consecució de la qual no es tenen els mitjans és un crim». Això va passar fa cinc anys. Fem que les coses ara siguin diferents i millors.