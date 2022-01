És el món al revés: tens un filial que ho fa de meravella, que lluita per liderar la Tercera divisió amb joves jugadors molts dels quals ja treuen el cap al primer equip, però el fas jugar exiliat a Riudarenes, sense permetre l’entrada del teu públic i, en canvi, sí que donant accés a seguidors dels rivals. Per fer ambient.

I així va arribar l’últim partit de l’any passat a casa, un derbi contra el Peralada, que un 24 de desembre al migdia hauria posat, segur, pel cap baix, un miler d’espectadors a Montilivi. Avui hi ha un Girona B-L’Hospitalet a les 12, en l’anonimat, quan el primer equip juga dues hores més tard. A les xarxes molts socis s’enfilaven per les parets, el dia del derbi, sobretot alguns que havien fet l’intent d’anar a Riudarenes i els havien dit que no se’ls permetia entrar. I mentretant el twitter del Peralada detallava als seus aficionats que podien aconseguir entrades per 10 euros.

El futbol base, i la bona feina dels dos últims tècnics, Francisco i Míchel, han salvat el Girona les dues últimes temporades. Arnau, Kebé i Terrats ja estan consolidats a Segona, i per al seguidor noms com Dawda, Monjonell, Artero o Sala no són desconeguts: pugen amb força. Són la millor promoció per al club i el primer equip però el Girona s’estima més que continuïn creixent en l’anonimat.