Del debat dels pressupostos amb el tema de fons de la llei de l’audiovisual, que omplí els diaris el passat desembre, se’n va cuinar la tramitació el 21 i 22-XI. Primer a Barcelona i, després, a Madrid. Tres pressupostos d’una tacada. Aragonès aplicà la geometria variable i, a manca d’un acord amb els cupaires –el Circuït de Catalunya, el Hard Rock de Vilaseca, els JJOO d’Hivern i les pistes de l’aeroport eren temes punxants–, abans de fer-ho amb els socialistes per por de l’abraçada de l’ós, va pactar amb els comuns. I vist que els comuns li aprovaven la tramitació de pressupostos a la Generalitat, ERC va haver d’aprovar els pressupostos de la Colau a l’Ajuntament barceloní. Canvi de cromos i cop al ventre a Ernest Maragall, que es va haver d’empassar haver dit que no hi hauria cap pacte. (Va saltar pels aires el pacte de legislatura amb la CUP i el compromís de sotmetre’s a una moció de confiança a finals del 2023? El temps ho dirà, perquè, a hores d’ara, la condició de «posar damunt la taula un horitzó independentista», exigència de la CUP, s’ha difuminat o, com a mínim, s’ha quedat en «stand by»,)

L’endemà, Rufián també recolzà el tràmit dels pressupostos de Sánchez en nom d’ERC a canvi d’aconseguir un 6% de català a les plataformes digitals. Es conformava amb el 6% de catalanoparlants? Millor dit, amb el 2%, vist que, en el 6% hi entraven les llengües cooficials: eusquera, gallec i català? (Això sí que és la jibarització de Catalunya!) No quedava clar quines plataformes serien ni quan començarien a complir ni què passaria si no ho feien. Aviat es va saber. El 30-XI la senyora Calviño, parapetant-se en la directiva europea que parla de «pròpia jurisdicció», va dir res de català a Netflix, HBO, Amazon ni Disney, perquè tenen la seu social fora d’Espanya; la quota es reduïa per a Movistar, Filmin i Mediaset. Aixecada de camisa i Rufián amenaçant amb pólvora mullada: «A ERC no se li toquen els nassos». (No?) D’aquí els estira-i-arronses del mes passat entre Rufián (ERC) i la ministra Calviño, la qual se sortí amb la seva el passat dia 15-XII: de quotes a Netflix o HBO ni parlar-ne (el 6% per a Movistar i Atresmedia –el 2% en català!–, un 15% de la producció de la televisió pública i gràcies); només incentius per a inversions: 15 M€ anuals per a les llengües cooficials. Però no se sap fins on arribarà el poder sancionador del CAC si no es compleix. El cas era aprovar els pressupostos al Senat abans de Nadal. Però, el 21-XII, sorpresa: el PP votà a favor del català per palesar la feblesa de Sánchez i endarrerir l’aprovació dels pressupostos al 28-XII. Innocentada gratuïta!

Recordem detalls d’aquelles negociacions, aquí i allà? A Catalunya, què volia la CUP? Els seus cinc eixos eren aquests: 1. Impuls a la reindustrialització del país; 2. Enfortiment del sector públic en el camp de la sanitat, ensenyament i serveis socials i desprivatització de l’aigua, energia, transport i comunicacions; 3. Desenvolupament i més inversió en l’habitatge públic; 4. Promoure la renda bàsica universal; i 5. Actuacions urgents enfront de l’emergència climàtica.

Demanaven la lluna? A canvi de què, els comuns pactaren els pressupostos catalans? Ho resumiré en un decàleg: 1. Mobilitat sostenible focalitzada en la ferroviària: tramvia al Camp de Tarragona per al 2026 (7 M€, milions d’euros) i estudi del model per al Bages i la Costa Brava; carril bici a la N-2 del Maresme (40 M€) i congelació de tarifes del transport públic; 2. Nous impostos per la Llei del canvi climàtic a creuers i activitats que generin gasos d’efecte hivernacle, aliments ultraprocessats i habitatges buits; 3. Implementar a sanitat la salut emocional i la bucodental (40,5 M€ per a més psicòlegs i dentistes), internalitzar els serveis als telèfons 061 i 112 i harmonitzar l’objecció de consciència amb el dret a la interrupció de l’embaràs; 4. 1000 M€ «en funció dels ingressos» per a polítiques d’habitatge públic; 5. Augmentar la partida per la reindustrialització (76 M€ per al Pacte Nacional per a la Indústria), inversió de 210 M€ en «projectes i empreses industrials» per part de l’ICF (aval de 110 M€ per ampliar la Fira de Barcelona) i 65 M€ més per millorar la formació professional en aquest sector; 6. Avançar al 2022 en la creació d’una empresa energètica pública, que inclogui una dotzena de comunitats energètiques per a la transició, i creació de dues oficines a disposició dels consistoris, per la remunicipalització de l’aigua i la conservació del litoral; 7. Càmeres per a les llançadores de foam del Mossos i enregistrament d’imatges de l’agent en el moment del tret; 8. «Dignificació de les treballadores de la llar» i ampliació de les reduccions de jornada per tenir cura de fills o familiars necessitats; 9. Fons d’ajuts als cicles de FP; i, 10. Eliminació de taxes per a l’expedició de certificats de professionalitat o altres acreditacions. Alguns d’aquests punts, com es pot veure, no són lluny de les demandes de la CUP. I els temes conflictius? El govern no assumirà cap cost sobre els terrenys de Hard Rock (però es farà el projecte o no?), els JJOO d’Hivern es deixen a mans d’una consulta, la pròrroga del Circuït de Catalunya de F1 i Moto GP es pactà d’estranquis i de l’aeroport... ni mu (públic).

Quant a Madrid, ja el 22-XI Sánchez, amb els vots d’ERC per poder-los tramitar, tenia majoria. En agraïment a ERC, l’endemà, el TS manava que les escoles catalanes havien d’impartir un 25% de classes en castellà. Va ser la pedra de toc del nou guirigall del mes passat. I què va acabar aconseguint ERC? Aquest pentàleg: 1. Un 2% (sobre 6%) de català a les plataformes digitals d’aquí (es volia un 7,5% total) i els incentius esmentats; 2. No dedicar la partida pressupostada per fer obres i modernitzar les instal·lacions de la comissaria històrica de Via Laietana, tristament cèlebre per les tortures franquistes. (Es demanava convertir l’espai dins dels projectes de la Memòria històrica, però el govern central ha aparcat la Llei de Memòria Democràtica). 3. Augment d’inversions a Catalunya fins al 19% de tot l’Estat (16 M€ per compensar l’eliminació de peatges de l’AP7 i AP2, 10 M€ per a habitatge social; 17,5 M€ per Ciència); 4. Equiparació dels Mossos d’Esquadra i la Policia Foral de Navarra a l’Etzaintza, la GC i la PN en l’edat de jubilació als 60 anys; i, 5. Iniciar papers per als tràmits per al traspàs de Rodalies a la Generalitat aquest any i transferir la gestió de la B23 (accés a Barcelona pel sud) i la B30 (tercera ronda de circumval·lació). Els dos primers punts són ben poca cosa i els altres fa anys que estan a l’aire dels incompliments. Aixecada de camisa? I la Taula de diàleg que s’havia de reunir cada mes? Quina Taula?