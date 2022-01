La meva mare Maria del Roser va quedar òrfena als nou anys. Des de llavors i fins al matrimoni la tia i madrastra que l’havia d’estimar va ser una font de retrets i desprecis que varen provocar-li una feble salut mental que en últim extrem l’ha portat a la mort.

Els seus últims tretze anys van ser de patiments que anaren en augment al igual que la nostra cura cap a ella feta amb tot l’amor del mon. Els patiments i les situacions viscudes varen passar el sedàs i es va adonar de qui era gra i de qui era palla, el gra que ajuda i dona força i la palla que no serveix per res, que no mostra interés i si despreci i que s’ha de llençar.

Vaig decidir jubilar-me tant per tenir més temps tant per a mi com per a ella i ara que començo a païr la seva marxa me n’adono que donant la seva vida m’ha regalat el temps que buscava, segur que per a tenir cura del meu pare, el seu estimat espòs i cosí Esteve.

No pateixis mare, tindré cura d’ell amb el mateix amor i donaré les gràcies a tots els grans que et varen ajudar, ni que fos donant uns records que et feien somriure.