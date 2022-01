Malauradament el passat dia 2 de gener el nostre pare ens va deixar. Al Sr. Lluís, com era conegut a La Salle de Girona on havia fet de professor de català i literatura durant molts anys, el vam acomiadar amb una cerimònia a l’església de l’Assumpta oficiada pel mossèn de Bescanó. A aquest personatge no se li va acudir rés més que criticar al pare per haver-li comentat ja fa temps que «enlloc d’arreglar la façana de l’església de Sant Llorenç hauríem de destinar els diners a un afer més profitós pel poble» i això ho va fer en plena cerimònia davant una persona que no es pot ni defensar... i es va quedar tan ample.

Si el mossèn volia parlar del nostre pare podia haver preguntat sobre les coses bones que havia fet pel poble, simplement va tirar pel dret amb una crítica totalment fora de lloc donades les circumstàncies. Sort que els bescanon@ns saben com era el Sr. Lluís, que junt amb la nostra mare la Dolors de l’Ajuntament, com era coneguda habitualment, van ajudar a tanta gent. Recordem que de petits el nostre pare ens portava els diumenges a Estanyol, Vilanna i Montfullà per ajudar-lo amb les tasques de gestió del Sindicat Agrari de Bescanó, li portava una bona feinada però estava feliç d’ajudar als pagesos. També recordem que a casa es rebia molta gent amb problemes administratius de caire agrari i personal, on els pares els atenien i ajudaven. Va ajudar a fundar l’associació cultural Alba Bescanonina, va col.laborar molts anys a la Cavalcada de Reis, tenia cura del Penó de Sant Esteve, crec també que va iniciar sessions de cinefòrum, va fer classes de català al Casal d’Avis de Bescanó, en fi i moltes altres que no recordem... però resulta que en un dels dies més tristos per a nosaltres, al mossèn Jordi Pou de Bescanó se li acut criticar-lo. Pare descansa en pau, la teva feina a la terra ha acabat, has donat molt més del que necessitàvem i t’ho agraïm molt.