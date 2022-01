Dijous passat, podíem llegir dos titulars molt diferents a dos diaris de referència. Mentre l’Ara afirmava que «L’omicron domina als carrers però als hospitals és anecdòtica», La Vanguardia sostenia que «La sisena onada frena a Catalunya tot i que satura els centres sanitaris». Pel que fa el contingut, òbviament totes dues afirmacions són correctes, però generen impressions diferents perquè per a la gran majoria dels lectors, els «hospitals» i els «centres sanitaris» són una mateixa cosa: llocs on professionals més ben formats que nosaltres vetllen per la nostre salut. Però mentre la primera notícia sembla indicar que «podem estar tranquils», la segona segueix fomentant l’alarmisme al que els responsables de gestionar la pandèmia (metges, científics, polítics i periodistes) ens tenen acostumats des de fa quasi dos anys. Òbviament, no vull insinuar que darrere d’aquells titulars hi hagi res més que la voluntat d’atreure l’interès dels lectors perquè comprin el diari. Però sí penso que són un perfecte exemple de com segueix vigent la «Llei Campoamor» que es basa en els versos del poeta del mateix nom: «Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con que se mira».

Un altre exemple d’aquesta veritat universal, ens la va donar fa pocs dies una de les publicacions del mateix grup editorial (EPI) que també és responsable del Diari que sostenen a les seves mans (o pantalles!). Es tracta del Setmanari de l’Alt Empordà que des de 1978 informa els ciutadans del país de la tramuntana de tot el que han de saber i que amb tant d’encert dirigeixen els amics Santi Coll i Carles Ayats. Mentre el 29 de desembre (dimecres, l’endemà de la publicació en paper), la versió «on-line» del setmanari encara afirmava (amb un gran titular) que «L’Estat suspèn Roses per la baixa inversió per pal·liar els efectes de la pandèmia» en un article signat per la periodista Paola García, l’endemà el mateix contingut apareixia amb aquest «altre» encapçalament: «L’Ajuntament de Roses tanca l’any 2021 amb una dotació ‘rècord’ a l’àrea d’Acció Social d’1,2 MEUR», encara que aquest cop el signava tota la redacció. Només el subtítol recordava ja el text original: «Un informe estatal publicat aquesta setmana indica que la inversió del municipi rosinc en serveis socials durant l’any 2020 va ser molt «pobre»» i el cos del text mantenia un link cap a la notícia «original». A la versió impresa de dimarts passat, en canvi, qualsevol crítica resultant de l’informe estatal havia desaparegut i es reproduïa –quasi literalment– un informe del propi ajuntament, de data 30/12: «Roses ha destinat 1,2 MEUR a l’Àrea d’Acció Social durant el 2021» deia, triomfant, el titular, del que també s’ha fet ressò el DdG diumenge passat. No tinc ni idea de quines són les raons que han motivat aquest canvi per part de la publicació, però sembla molt evident que ha estat «instigat» per algun polític rosinc amb una gran capacitat de convicció. I l’oposició de Roses encara és l’hora que digui alguna cosa al respecte. Tot segueix igual!