La veritat és que m'és igual si la famosa medalleta nadalenca d’en Biden la venien a Internet o el consolat dels EUA la fa arribar a qualsevol que tingui relació amb ell, sigui un parlament autonòmic, sigui la verduleria que els serveix les carabasses per Halloween. L’únic cert és que en Biden no sabria ni col·locar Catalunya en un mapa, i en cas de saber-ho, en bona hora tindria constància que aquí hi ha un parlament. L'única cosa que mostra la medalleta, això sense cap dubte, és que Laura Borràs és tan provinciana de fer-se una foto penjant-la. Semblava la minyona que es fa una foto amb la felicitació que li ha enviat la senyora, perquè rabiïn d’enveja les cosines del poble, aquelles que deien que mai no arribaria a res.

Tot això és igual, deia, perquè l'important és que gràcies a la foto de la minyona/presidenta al costat de l'avet, vam poder captar l'important de l'assumpte: l'arbre del Parlament, del lloc on en teoria i només en teoria, hi ha representats tots els catalans, estava plagat de cartolines amb frases d'autoajuda, es diria que tretes a l'atzar de llibres de Paulo Coelho: «El cor de l'home és un mar, ni tot l'univers l'ompliria», «La millor paraula la tens a l'ànima», «La major riquesa de l'ànima són els sentiments», i així. És una sort que el bo d’en Biden no tingui ni punyetera idea que l’han col·locat a tan ridícul altar, o tindríem de nou la Sisena Flota amarrada a Barcelona, aquesta vegada amb pitjors intencions que anar de putes.

A casa no vam posar avet, però fins i tot el meu fill d'onze anys hauria rigut dels seus pares si, de tenir-lo, l'haguéssim convertit en un mural dirigit a adolescents de poc cervell, com el que amb tanta traça cuidava la Borràs, qui per fi va trobar una feina a la seva altura, com a reposadora d'adorns nadalencs.

-Papa, ja sóc gran, deixa de fer el ridícul amb l'arbret- diria l’Ernest amb raó.

Potser aquesta era l'explicació de l'avet d'autoajuda. Com que el Parlament legisla únicament per al llacisme, van dissenyar un arbre de Nadal per als qui pensen que només de creure en alguna cosa, aquesta es produirà, que els somnis es converteixen en realitat si t'ho proposes, i que la republiqueta la tenim a tocar. I, per descomptat, que en Biden està pendent de nosaltres.