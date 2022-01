L’enorme quantitat de consumidors mòbils existent explica per què els professionals del màrqueting s’han bolcat en la transmissió en viu a la web, sobretot a les xarxes socials. Les mesures imposades per les autoritats per combatre la covid-19 convidaven a romandre a casa, i aquest ha estat un altre factor que ha ajudat a entendre com s’han comportat els responsables de les marques i els venedors: si els clients no es podien desplaçar, calia arribar-hi de la manera més fidedigna possible, és a dir, mostrant-los a través de les pantalles allò que no podien observar en persona. Tant en el pla informatiu com en les vessants publicitària i d’entreteniment, la televisió ha deixat de ser el canal predominant, a favor de l’smartphone. El major servei en directe, Twitch, d’Amazon, ha experimentat un bum amb escassos precedents en aquest terreny: un 101% més del temps de visualització que la temporada anterior. Doncs bé, segons els càlculs de Polygon, un terç d’aquestes hores van transcórrer davant de telèfons intel·ligents. Mentrestant, la subscripció al cable convencional es va reduir un 3,4% en països tradicionalment tan fidels a aquesta fórmula com els Estats Units. En un estudi recent de Wyzowl, es revela que el 99% de les organitzacions que ja es valen dels continguts audiovisuals per donar a conèixer els seus productes o serveis pensen continuar fent-ho en els propers exercicis. Nou de cada deu d’aquests agents admet que optarà preferentment per Youtube amb aquesta missió