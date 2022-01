L’anunci d’unes eleccions avançades a Castella-Lleó obre un nou cicle electoral a l’estat espanyol. El calendari no ofereix dubtes: hi haurà pugna dialèctica fins a arribar a les generals a on el PSOE haurà de defensar la seva actual posició de privilegi.

I no ho tindrà fàcil davant l’estratègia del PP. Els populars tenen coll avall una gran victòria de Fernández Mañueco, atès que s’emportarà la majoria de vots de Ciutadans, repetint la història de la Comunitat de Madrid. I tot seguit Andalusia, on també pensen amb un triomf de Moreno Bonillla, encara que resti un pèl lluny de la majoria absoluta.

Aquests dos resultats han de servir per a donar ales a un Pablo Casado que continua a matadegolla amb el tàndem Ayuso-MAR. No hi ha dubte que aquest enfrontament amb la presidenta madrilenya i la seva mà dreta i el llibre de Cayetana Alvarez de Toledo li han fet mal aquests darrers mesos, la qual cosa han reflectit les enquestes.

La darrera ha estat la del dominical d’El País, on dibuixa un escenari difícil d’administrar. El PSOE guanyaria les eleccions, però la dreta s’imposaria per 168 a 136 a la coalició de govern.

Pedro Sánchez té temps per a redreçar la situació, malgrat els atacs continuats d’un PP que sempre ha titllat el seu govern d’il·legítim i de govern Frankestein, atès que rep el suport de partits com el PNB, ERC o Bildu.

Malgrat les dificultats i les discrepàncies internes entre els membres de la coalició de govern, el PSOE ha resolt prou bé la qüestió de la crisi de la Covid19, amb un bon pla de vacunació. A la vegada prengué mesures en favor dels col·lectius més vulnerables, com la millora del salari mínim, els ERTE o l’ingrés mínim vital. Tanmateix els préstecs ICO salvaren un munt d’empreses que necessitaven circulant per tal de no haver d’abaixar persianes. D’aquesta manera van poder fer front als proveïdors i als sous dels treballadors.

Fa pocs dies Pedro Sánchez aconseguí aprovar el pressupost, la qual cosa no era senzilla per a un govern en minoria i té a punt la Reforma Laboral amb un pacte entre sindicats i patronal. En aquest sentit cal destacar el paper de Yolanda Díaz que s’està treballant una candidatura transversal allunyada d’Unides Podem amb la intenció de lluitar pel vot progressista d’esquerres.

L’any que acabem d’encetar serà decisiu. Els resultats de Castella-Lleó no lesionaran massa els interessos del PSOE, la qual cosa no serà igual a Andalusia, una comunitat que fins fa poc era la base del vot socialista.

Pedro Sánchez haurà de lluitar a fons per a estabilitzar l’economia, tot pensant que la inflació al final erosiona les economies familiars. Al seu favor hi pot jugar la disminució de l’atur que de ben segur suposa un as a la màniga i l’aplicació dels fons europeus que poden suposar una bona empenta per tal de portar a terme molts projectes importants per a la reactivació econòmica i millorar el PIB.

En definitiva, els propers mesos seran d’infart. El govern té camí per a recórrer si no l’acompanyen ensopegades com la recent del ministre Garzón. Té raó quan parla de les macrogranges, però no cal posar-se en contra tot el sector productiu. I a la vegada, donar arguments a l’oposició que ja ha anunciat mocions a tots els ajuntaments i una ofensiva per a apuntar-se el vot de les zones rurals.

Finalment, resta pendent la taula de negociació amb Catalunya. Qualsevol tema que es tracti en aquestes reunions serà aprofitat per un PP que encara avui ha estat incapaç de fer una proposta raonable a les reivindicacions del govern de la Generalitat.