Com molta gent, però sobretot les i els que ja tenim una edat, tenim per costum, en mirar els diaris locals, d’anar a la pàgina de necrològiques, és un xic com aquella anècdota, d’una persona gran –com el que això escriu– que l’hi pregunta a un altre, a que ve la teva afecció a mirar les necrològiques, i aquest l’hi respon: És que miro que no hi surti jo.

Tret d’aquesta petita brometa, d’uns dies cap aquí, per no dir d’un temps ençà, surten moltes necrològiques de gent gran, avui mateix, a un dels diaris en surten deu; això ens fa pensar que, als que tenim una edat, ratllant o passant dels vuitanta, aquest temps tan incert, que ens està tocant viure, a rel de la remaleïda pandèmia, alhora de soscavar, vulguis o no, el nostre estat d’ànim, és propici a que faci realitat, una notícia que vàrem llegir, fa uns dies, que el neguit que estem passant, és un possible motiu, d’escurçar-nos uns anys de vida. No voldríem fer entristir ningú, sinó ben al contrari, animar a tothom, en procurar ocupar el temps, amb coses que ens distreguin, i que, en fer-nos oblidar l’angoixa, ens animin a mantenir viu l’esperit i les ganes de viure. A vegades no és fàcil, però no deixem d’intentar-ho. Proposem-nos-ho! És el nostre parer!