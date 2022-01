Fa anys que els polítics interposen recurs contra totes les decisions, ja siguin preses per el govern central, ja siguin fruit de la gestió autonòmica.

Però aprovar un toc de queda, obligació de mascareta a l’exterior, burxar en la ruïna dels professionals de l’hostaleria i l’oci nocturn, es mereix un senyor recurs, que comenci, del principi, per denunciar l’incompliment de les més elementals normes per formar part d’un diagnòstic, de la prova PCR, 300 cops menys fiable que el mínim exigit, i en superior mesura, la d’antígens, 4 vegades menys fiable que la PCR de Wohan, i que constitueix la base del frau internacionalitzat a la població a qui es vol atemorir, empobrir, i sobre tot, controlar. Com un anticrist, tota la parafernàlia muntada al voltant de diverses malalties respiratòries, repetides tots els anys, amb una atenció tardana i errònia (els respiradors no serveixen per a res, si tens, com tenen els broncopneumoniats, els alvèols pulmonars tancats, irritats, i inflamats), és com tirar gasolina a un vehicle amb el dipòsit rebentat de sota. Les equivocades i ordenades indicacions de protocol, mataren unes trenta mil persones, en la més absoluta de les soledats i aïllament. Com un Anticrist, prohibeixen i lluiten contra el que el cristianisme posa en boca de Jesucrist. No abracis al proper, no tinguis cura dels malalts, no honoris els morts, no us reuniu, per combregar, ja sigui idees, vivències, o òsties.

«Allibereu-vos vosaltres mateixos de l’esclavitut mental, ningú millor que vosaltres ho pot fer, no tingueu por, de la bomba atòmica, que ni això pararà el temps. Ajudeu-me a cantar una altre cançó de llibertat... és tot el que hem tingut fins ara» (Bob Marley, Redemption song)