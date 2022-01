Bona tarda. Els escric a vostès per què no disposo del correu del Sr. Sostres a qui va dirigida aquesta carta.

El passat 16 de desembre aquest senyor va fer un escrit molt dur respecte a Lluís Llach i al seu posterior concert en el Sant Jordi, però més enllà dels comentaris personals cap l’artista, que no soc pas jo el que els ha de respondre, sí que m’agradaria constatar que el Sant Jordi era absolutament ple (jo hi era i hi ha moltes imatges que ho confirmen).

Suposo que això i alguns dels cants que es van proferir en el recital no li deuen agradar gens ni mica, però Sr. Sostres, és el que hi ha, el clam per la independència continua i només és una qüestió de temps.

Salut i peles.