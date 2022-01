Al llarg de la història hi ha expressions atribuïdes a personatges que ultrapassen el seu propòsit originari i adquireixen dimensions insospitades en temps venidors. A vegades, les locucions són emprades fora de context, s’altera el significat o s’eixampla el contingut per realçar el missatge. A voltes, serveixen per enaltir o denigrar l’autor en funció del biaix ideològic del citador. I en no poques ocasions, la mitificació d’una frase impossibilita la comprensió de les seves motivacions.

A partir d’aquestes premisses, sense intenció d’esmenar la plana a cap lletraferit, és per treure’s el barret la metàfora del tigre de paper de Mao Zedong (Mao Tse-Tung) per designar aquells que aparenten ser una amenaça, però a la realitat són inofensius. El líder xinès, en una entrevista concedida l’any 1956 a la periodista nord-americana Anna Louise Strong, va afirmar que «tots els reaccionaris, tinguts per forts, no són més que tigres de paper». I ho va reiterar per referir-se a l’imperialisme americà en una intervenció en la Conferencia de Representants de Partits Comunistes, celebrada a Moscou el 18 de novembre de 1957. Ara bé, Mao era conscient que, si estratègicament s’havia de menysprear els enemics, tàcticament se’ls havia de prendre seriosament. La seva visió sobre la guerra no era d’un simplisme esfereïdor, sinó el reconeixement de la inferioritat militar de la Xina. Per tant, havia de convertir la necessitat en virtut amb la finalitat d’enfortir la moral del poble per aconseguir derrotar les forces enemigues. Avui dia, partidaris del capitost asiàtic estan convençuts que els països democràtics són tigres de paper: la crisi financera del 2008, la pèssima gestió de la pandèmia o l’assalt al Capitoli el 6 de gener de 2021, entre altres successos, provarien la feblesa de les seves institucions. Vaja! Com si la Xina fos un paradís terrenal. A casa nostra, cal una reflexió sobre els líders independentistes per saber si van ser tigres de paper al fer un torcebraç amb l’Estat pensant que la relació de forces els era favorable. El resultat és conegut. Emparats amb mentides i enganys, uns polítics irresponsables, van fer un paper ben galdós. Amb tot, cal estar vigilants per si ho volen repetir. En un altre ordre de coses, què se’n ha fet del periodisme, qualificat de quart poder, gràcies a la plèiade de professionals insubornables en la defensa de la llibertat d’expressió? De fet, alguns eren tigres de paper que s’han plegat als interessos espuris de grups empresarials necessitats de les subvencions públiques. En resum, quan segons el calendari xinès començarà l’any del tigre, símbol de fortalesa i supervivència, cal seguir al peu del canó. Si ens deixen, continuarem emprenyant.