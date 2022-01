No havíem quedat que la lluita contra el canvi climàtic era prioritària per salvar el nostre únic planeta d’una destrucció imminent? Les afirmacions del ministre Garzón (més o menys desafortunades) en contra de la ramaderia intensiva / industrial, són un petit pas de coherència a favor d’això: Visc en un poble (un de tants) on una de les prioritats de l’ajuntament és la construcció de granges de porcs on viuen amuntegats i maltractats; les capes freàtiques dels nostres camps estan saturades, ja no tenim aigua potable, la terra està esgotada, l’atmosfera contaminada de tant fertilitzant, tant antibiòtic i tant purí... al final, només per engreixar-los per ser exportats. La ramaderia extensiva, sostenible, saludable aquesta és la que volem per a la nostra salut i la del nostre Planeta!

Aconsello veure la pel·lícula «Mira arriba!!» per adonar-nos de la deplorable actitud de la majoria dels governs davant d’una catàstrofe imminent.