Massa sovint ens trobem –a l’aula, a la ràdio, a «serveis socials», a la perruqueria, etc.– qui ens diu: «hi tinc dret!».

És una de les afirmacions més contundents: és un tema vital, de justícia. Tota justícia consisteix a «atorgar a cadascú el deu dret». Vull expressar-los en breu algunes categories en joc i, si volen debatre-ho, posem-nos en contacte.

Tres idees: (a) hi ha tres nivells, com concèntrics, de drets: els humans, els civils i els polítics (segons siguin per a tota persona, per la societat on vius i en raó del règim normatiu). Convé distingir-los: per exemple, als USA hi ha pena de mort; a Burundi crec que no hi ha assegurança d’atur; i a Corea del Nord no hi ha eleccions (dret humà, social o polític, respectivament); (b) els drets «humans» ho són des de sempre; ara bé, només s’han anat reconeixent per onades (es parla ara d’una 4a generació: això s’estudia a l’ESO); i (c) si algú té un dret, d’altres tenen deures: és bo no oblidar-nos-en.

Siguem eixerits, i prou de feixismes xenofòbics o ideològics. Tot «populisme» és només emocional, ben poc racional i gens raonable.