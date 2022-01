En resposta a la carta dels germans Martí, Joan i Mercè Comamala.

El sr. Comamala era una gran persona i en l’enterrament vaig destacar la seva gran rectitud i honradesa. Entre d’altres coses vaig dir, especificant que era una cosa que mostrava aquesta honradesa, que va considerar que era més important arreglar altres coses del poble abans que la façana de l’església. I no perquè estigués en contra de l’Església o de l’edifici, tal com va explicar en la reunió de l’ajuntament en que es va decidir tirar endavant la reforma citada. Ho vaig dir com una lloança i no com una crítica d’una persona de la que només en conec coses bones.