El dret a la vaga està referendat per la Constitució i és un dels drets substancials, bàsics de tot treballador. Però quan una vaga de serveis posa en perill la salut dels ciutadans d’una manera persistent i tancats al diàleg, qualsevol administració està obligada a prendre totes les mesures necessàries per vetllar per la salut de la ciutadania. Aquest atzucac de no arribar a un acord ha de ser dirimit per un arbitra imparcial que dicti un laudo, i en cas de desacord el que té tots els drets per decidir a redós d’una sentència és un jutge. La situació de Salt és vergonyosa, intolerable i sanitàriament un perill que pot desencadenar determinades malalties, entre moltes, respirar aire pútrid i contaminant. Els servies mínims són insuficients i maldestres, una vergonya que afecta al bon nom del poble.