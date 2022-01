L’accelerat trajecte de Ciutadans cap a la seva desaparició definitiva, i la seva necessitat d’obtenir algun minut d’atenció mediàtica, és l’única explicació de l’estirabot d’Inés Arrimadas criticant TV3 perquè el presentador del concurs Atrapa’m si pots, Llucià Ferrer, no donés per bona la resposta en castellà d’una nena que participava en el programa. Per molt que els més indocumentats volguessin fer bullir l’olla, no hi havia polèmica. En el context del programa respondre trigo en lloc de blat, no pot ser considerat vàlid igual que, per exemple, a Antena 3, un concursant del Pasapalabra no pot dir cadira o chair a la pregunta «comença per s, moble que serveix per seure». O silla, o errada. Haver d’explicar això sembla gairebé ridícul, però, després del tuit d’Arrimadas, de com sectors anticatalanistes hi varen sucar pa s a les xarxes i en alguns mitjans de comunicació, o, des de l’altre extrem, els tuitares més hiperventilats, van identificar el lapsus d’una nena la prova definitiva que la immersió lingüística no funciona i que el català desapareixerà demà passat.

La nena sabia perfectament que la resposta era blat. Simplement, amb els nervis de trobar-se davant les càmeres en un concurs televisiu, en aquell moment li va sortir trigo. És una pura anècdota que ara, i gràcies a la imprudència de la líder d’un partit polític que aviat no existirà, ha acabat posant una menor d’edat als peus dels cavalls. El tuit denunciant la presumpta persecució del català a TV3 anava acompanyat d’una captura de pantalla del moment de la conversa entre la nena i el presentador. Amb la cara de la nena fent-se viral per culpa tant dels que la consideren una víctima de la persecució del castellà a Catalunya com dels que la veuen que és una prova de la futura desaparició del català. Per favor que només és una nena. La mare de la criatura ja ha hagut de sortir aquesta setmana en una ràdio demanant que es deixi de compartir la imatge de la cara de la seva filla. La societat és cruel i a la nena ja li fan comentaris pels carrers que si blat, que si trigo... Si us plau que només és nena a qui encara li falten molts anys per entrar al món dels adults i de les merdes de les baralles de polítics i tuitares amb poca feina.