Si ara es regula el preu dels tests d’antígens a un preu màxim de 2,94 €, com és que hi hagut tanta diferència amb els preus que hem pagat aquests dies de Nadal abans de les trobades familiars o durant tot el trimestre anterior cada dia que una no es trobava bé i per responsabilitat es feia un test abans d’anar a la feina i posar-se davant de tants d’alumnes o cadascú dels altres per mor de les seves responsabilitats? Com es justifica aquesta diferència? Qui s’ha aprofitat fins ara per guanyar-hi diners? Suposo que totes les dades les sabrem com sempre en la distància, quan ja tot hagi passat.