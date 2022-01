Els dies abans de la diada dels Reis, per televisió hem pogut veure com a moltes localitats més grans o més petites s’hi ha muntat uns campaments on les criatures poden anar i entregar les seves cartes al mag, a la fada, als patges o al carter reial; a Girona no, per què? No serà per manca d’espai, tenim una Devesa àmplia i gran així com d’altres llocs. El «campament» que s’organitza dues hores abans de l’inici de la cavalcada és, al meu entendre, del tot insuficient i fins i tot m’atreviria a dir que una mica ridícul. Es tractaria de fer-ho un o dos dies a determinades hores. Pel que fa a la cavalcada d’aquest any, com ho podria dir?: trista, fosca, sense gràcia. La majoria de patges que desfilaven, semblava que ho feien per la força, amb prou feines interactuaven amb les criatures, anaven cansats (i això que jo els vaig veure al principi de la cavalcada). Els reis, «invisibles»? dubto que algú, petit o gran els veiés a tots tres; les famoses monedes, només alguns privilegiats en van poder tenir alguna (i això que es van pagar amb una corona i amb un canvi de recorregut passant per un lloc que precisament ampli no era). Tant costava muntar una plataforma tirada per un cotxe elèctric amb els tres reis al damunt, amb llum, molta llum?. Els infants viuen la màgia d’aquest dia i si els amaguem els reis enmig d’una colla de patges avorrits, sota unes ombrel·les fosques , sense gens de majestuositat, els neguem la il·lusió i la màgia. Tant costa muntar la cavalcada i els dies previs pensant en els infants? Fa la impressió que es fa la cavalcada perquè quedaria malament no fer-la, per això sortim del pas com podem. Al senyor de l’organització que ahir, a un programa de ràdio, va repetir que allò del Camp de Mart i de la Copa va quedar molt bé, dir-li que sí, que va quedar bé, però va ser l’única cosa, la resta força malament.